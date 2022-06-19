شوف خصومات جديدة وكبيرة في اكسترا السعودية على الجوالات

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عمر شويل - جدة شركة إكسترا المتحدة للإلكترونيات تعمل في مجال تجزئة الأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية والتي تأسست في العام 2003 تقدم أكبر الخصومات والتخفيضات على الهواتف النقالة الذكية في جميع فروعها المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية. عروض شركة إكسترا على الجوالات خصم على هاتف سامسونج جالكسي أم 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر باللون الأزرق وبخصم 10.01%. متوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 10 إس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.43 بوصة متوفر باللون الرمادي وبخصم 21.07%. تخفيض كبير على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأخضر الفاتح بخصم 26.08%. خصم كبير على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون البنفسجي الفاتح وبخصم 45.02%. متوفر هاتف فيفو واي 21 تي 4 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.51 بوصة متوفر باللون الأبيض. خصم كبير على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأبيض. يوجد هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 7.6 بوصة متوفر باللون الأسود. متاح هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود. متوفر هاتف زد تي بلايد إيه 31 بلس 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق. متاح هاتف فيفو واي 33 إس 4 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود. متواجد هاتف هونر إكس 8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الفضي. تخفيض كبير على هاتف هواوي بي 50 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.6 بوصة متوفر باللون الذهبي. متواجد هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأزرق.

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