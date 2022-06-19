شوف عروض فيليبس الكبري لأدوات المطبخ المتنوعة من Saco بأسعار قاتلة

فيليبس هي من أشهر وأكبر الماركات العالمية بالأسواق المحلية والخارجية، تأسست عام 1891 ومقرها الرئيسي بإمستردام، وهي تعد واحدة من أكبر شركات الإلكترونيات في العالم، حيث تقدم لكم أقوى العروض على منتجات فيليبس للأوات المطبخ بأسعار قاتلة، ومن خلال موقع Saco يمكنكم التسوق والتصفح والشراء من المتجر أو من خلال موقعها الإلكتروني.

عروض فيليبس الكبري على أدوات المطبخ المتنوعة من Saco بأسعار قاتلة

وأحصلوا على أقوي الخصومات بعروض أخري، يتوافر بالعرض أشكال متنوعة من تحضير الكابتشينو، أدوات المطبخ المتنوعة، قطاعات ومباشر وقشاره، لتحضير الخضروات والفاكهة الطازجة، لوائح تقطيع بألوان زاهية، مافي بأحجام، سكاكين كبيرة وصغيره، تابعوا من خلال موقع Saco أقوي العروض ومن أكبر الماركات المختلفة.

أروع الأشكال للأدوات المطبخ المتنوعة من متجر Saco

إناء لتحضير البيض المسلوق بلا قشر، آمن للاستخدام في المايكرويف، مادة الصنع بلاستيك، اللون الرئيسي أبيض، وخالي من الميلامين الضمان 5 سنوات ضمان الوزن 0.23 رطلا، بسعر 22.75 ريال.

ملعقة لغرف الكوكيز، مصنعة من ماده فولاذ مقاوم للصدأ، اللون كروم، يتميز بمقبض من السيليكون، يخلق كرات من العجين مقاس 1.5 بوصة، بسعر 61.75 ريال.

6 قطع ستنسل لتزيين الكابتشينو، تتميز الرسم على القهوة، مصنعة من مادة البلاستيك، اللون الرئيسي أحمر، تتميز بالرسم على القهوة بكل سهولة، طريقة أستخدامه ما عليك سوى وضع الاستنسل على الكوب ورشه بالبودرة، سعر الطقم 74.75 ريال.

أدوات مطبخ بتشكيلات رائعة من Saco

6 قطع ستنسل لتزيين الكابتشينو، مصنعه من بلاستيك، اللون الرئيسي شفافه، مصنعه على أشكال (ورقة ، دوامة ، قلب ، نجمة ، غمزة ، ندفة الثلج). يمكن تنظيفها أو وضعها في غسالة الصحون، بسعر 37.75 ريال.

ملعقة تيقال نايلون، لا تسبب الخدش، مادة المقبض بلاستيك خاص، طول 17 عرض 12.5، أرتفاع 1.8، وزن 0.06 كيلو، صناعة فرنسية لصالح شركة TEFAL، بسعر 12.75 ريال.

مضرب بيض تيفال نايلون، مادة المقبض بلاستيك خاص، مادة الصنع نايلون، متوفره بلون أسود، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والسلكون الخام جودة عالية ومتانة مقاوم للحرارة باكثر من 240 مئوية، بسعر 20.75 ريال.