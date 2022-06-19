شوف عروض بنده الأسبوعية تصل إلى 70% حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

عروض بنده السعودية، يعمل المتجر الخاص بشركة أسواق بنده على تشغيل العديد من المراكز للتوزيع الرئيسية التي تكون حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية مع الكثير من الشحنات التي وصلت إلى نحو ستمائة شاحنة وذلك لكي يتم التوصيل للعديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددها نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغيرها، حيث يأتي إلى زيارة سوق بنده كل سنة العديد من العملاء التي تم وصول العدد إلى حوالي مائة وعشرون مليون زبون.

عروض بنده السعودية

شركة بنده يكون مقرها الأساسي متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تعتبر من ضمن متاجر البيع الذي يكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا أكبر السلاسل المتخصصة لمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية مع العديد من المتاجر التي وصلت إلى نحو مائتي يتم تواجدهم في عدد أربعة وأربعون مدينة، حيث أن شركة بنده تقوم بتشغيل عدد اثنان نوع من المتاجر وهو الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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