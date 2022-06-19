نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تصل إلى 70% حتى نفاذ الكمية تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يعمل المتجر الخاص بشركة أسواق بنده على تشغيل العديد من المراكز للتوزيع الرئيسية التي تكون حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية مع الكثير من الشحنات التي وصلت إلى نحو ستمائة شاحنة وذلك لكي يتم التوصيل للعديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددها نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغيرها، حيث يأتي إلى زيارة سوق بنده كل سنة العديد من العملاء التي تم وصول العدد إلى حوالي مائة وعشرون مليون زبون.
عروض بنده السعودية
شركة بنده يكون مقرها الأساسي متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تعتبر من ضمن متاجر البيع الذي يكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا أكبر السلاسل المتخصصة لمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية مع العديد من المتاجر التي وصلت إلى نحو مائتي يتم تواجدهم في عدد أربعة وأربعون مدينة، حيث أن شركة بنده تقوم بتشغيل عدد اثنان نوع من المتاجر وهو الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
تخفيضات بنده اليوم
- 18 * 200 مل من الحليب طويل الأجل نوعه صافيو يكون بسعر 23.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 2.25 كيلو جرام من الحليب المجفف كامل الدسم من النوع لونا يكون بسعر 59.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- الحليب المجفف من النوع فريشكو مقدار 2.25 كيلوغرام يكون بسعر 42.95 بدلًا من 50.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الزبادي اليوناني نوعها ندى مقدار 160 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 18 * 200 مل من حليب طويل الأجل من النوع ندى يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 3 حبات من الحليب الطازج نوعه المراعي مقدار 225 مل يكون بسعر 5 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- 500 مل من الآيس كريم نوعه باسكن روبنز تكون بسعر 16.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من اللبنة كاملة الدسم نوعها نادك تكون بسعر 10.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الايس كريم نوعه كواليتي مقدار 500 جرام يكون بسعر 15.50 بدلًا من 31 ري ال سعودي.
- حليب بالتمر من النوع نادك عدد 2 + 1 مقدار 225 مل يكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.75 ريال سعودي.
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