اوعي ترميه.. زيت القلي المستعمل كنز في بيتك هتكسبي دهب له فوائد واستخدمات مذهلة

زيت القلي المستعمل اوعي ترميه بعد اليوم له فوائد واستخدامات مذهلة، تقوم معظم النساء بإلقاء الزيت المستعمل في القمامة بعد استخدامه في قلي الطعام مثل البطاطس والباذنجان والفراخ البانيه، وغيرها من الوجبات التي تحتاج إلى تحميرها في الزيت، ولكن نحن نعدكم بعد قراءة هذا المقال لن تقومي بإلقاء الزيت المستعمل مرة أخرى في القمامة وللأسف يكون بكميات كبيرة، لأنه يوميا يوجد لدينا زيت مستعمل، ونحن سوف نطلعكم على إعادة تدوير الزيت المستعمل في شئ لن تتوقعه أي ربة منزل، والمفاجأة في السطور القادمة، ابقوا معنا وتابعونا، ويجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة.

مكونات وصفة الصابون السائل باستخدام زيت القلي المستعمل

لا يوجد مطبخ يخلو من زيت قلي مستعمل، مع العلم أنه ليس صحي أن يستخدم زيت القلي أكثر من مرة، فمثلا عندما نقوم بتحمير الفراخ في الزيت، فبتالي تقوم ربة المنزل بالتخلص من الزيت إطلاقا، لأنها تعلم مدى خطورة أن تستخدم الزيت مرة أخرى، ولكن مع هذه الوصفة الرائعة لن تهدري وتتخلصي من الزيت مرة أخرى، عن طريق إعادة تدويره مرة أخرى في صناعة الصابون السائل، وإليكم المكونات:

لترين من الزيت المستعمل، يجب أن يتم. تصفيته من الشوائب وبقايا الطعام الموجودة فيه.

كوب وربع من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة كبيرة من البوتاس.

ملعقة ونصف من هيدروكسيد الصوديوم.

ثلاث ملاعق من زيت عطري.

طريقة تحضير الصابون السائل باستخدام الزيت المستعمل

نحن دائما نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم إعادة التدوير، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الصابون السائل: