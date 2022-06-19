انت الان تتابع خبر هل تعلم أن شكل الذقن في وجهك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الأشخاص لا يعلمون أنه بالامكان عبر شكل الذقن الكشف عن خفايا الشخصيات وكذلك بامكانه تحديد صفات. شخصيتك ؟ وهذا ما يمكن أن يكشفه شكل كل ذقن.

1- الذقن المربع: ان أصحاب الذقن هذا يعتبرون من النوع العنيدين جدا، عدوانيين وصريحين. ليسوا بارعين بالتعبير عن أنفسهم أو بطريقة أخرى تمليق كلامهم، لذلك بامكانهم أن يهاجموا غيرهم بسرعة. لديهم كبرياء كبير ويحافظون دوماً على ماء الوجه.

2- الذقن القصير: أصحاب هذا النوع أذكياء جداً ولكن عصبيون في بعض الاوقات وانتقاديون وغير جيدين في التحليل الذاتي.

3- الذقن البارز: إن كان الذقن بارزاً، فذلك يعني أن صاحبه يملك ثقة كبيرة بالنفس ومدمن على العمل. في الظاهر يبدو هادئاً لكنه في الواقع يشتعل من الغضب من الداخل.

4- الذقن المستدير: يعتبر أصحاب هذا النوع عاطفيين جدا ومتفائلين دوماً. وكما يقول المثل الصيني: عليهم العمل بجهد في أوائل حياتهم ولكنهم سيتمتعون بالسعادة في ما بعد.

5- الذقن الطويل: يعود الذقن الطويل إلى اشخاص أوفياء ومنفتحين ويمكنهم تشكيل صداقات بسرعة. يؤسسون عائلة كبيرة ويتمتعون بحياة هادئة.

6- الذقن المنخفض: أصحاب هذا النوع هادئون ومحبوبون ويملكون حظاً في المال، ولكنهم للأسف مترددون في قراراتهم.