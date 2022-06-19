انت الان تتابع خبر وظائف مصر للتأمين 2022 .. شروطها سهلة والتقديم بسيط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تم الإعلان عن وظائف مصر للتأمين 2022، وتكون لخريجي الجامعات المصرية، من الخبرة أو حديثي التخرج، وتكون تلك الوظائف لديها الكثير من المميزات للمتقدمين وتكون على النحو التالي:

تفاصيل وظائف مصر للتأمين 2022

1-وظيفة أخصائي:

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم حاسب، تسويق رقمي، حاسبات ومعلومات، تسويق، تمويل واستثمار، إعلام، إحصاء، اقتصاد، تأمين، موارد بشرية، محاسبة، علاقات عامة.

2-وظيفة مهندس:

حاصل على درجة بكالوريوس الهندسة في نظم حاسبات، كهرباء، اتصالات.

فيما تكون مميزات تلك الوظائف على النحو التالي:

عقد قابل للتجديد، تأمينات اجتماعية، وسيلة انتقال، فرص للترقي وخلق صف ثاني، ووثيقة شاملة للتأمين على الحياة والعجز، تأمين طبي للموظف وأسرته، مكافأت سنوية، بيئة عمل ممتازة.

شروط وظائف مصر للتامين 2022: