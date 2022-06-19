هل تعلم .. لون الروج الذي تفضله على الفم يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ومدى قوة جاذبيتك؟! .. اكتشف المزيد

1- الاحمر الفاقع

يبرهن هذا اللون بأنك تملكين شخصية جريئة وواثقة وقوية إن اخترت هذا اللون، فذلك يعني بانك تظهرين للعالم أنك شغوفة وترغبين أن تكوني محبوبة من الكل ولا يهمك رأي الآخرين بك.

2- البنفسجي

بينما العديد من الاشخاص يفسرون لون البنفسجي بطريقة مختلفة، فهو لون يحتوي على تدرجات من الرمادي أيضاً. يظهر هذا اللون أنك تسيطرين على كل الاوضاع وتعرفين ما تقومين به. أنت منظمة وصبورة. أنت متمهلة وغير متسرعة تفكرين كثيرا قبل أن تأخذي أي قرار

3- اللون الخوخي

هذا اللون يظهر إلى العالم طيبة وكرم شخصيتك. أنتِ تهتمين كثيراً بعائلتك واصدقائك.

4- الزهري الفاقع

يشير هذا اللون إلى أنك تحبين حياة المغامرة. ولا تخافين من إظهار شخصيتك الجامحة إلى العالم. كلمتك المفضلة هي نعم، فأنت تقبلين كل الامور في الحياة وحتى الأشخاص الجدد والطعام الجديد والتجارب الجديدة.

5- اللون العنبي

يظهر هذا اللون أنك تحبين الاغراء بكل ما للكلمة من معنى. أنت لا تستعجلين للحصول على ما تريدينه تفضلين أخذ الوقت الكافي وتتمتعين بكل نواحي الحياة وأنت تعرفين كيف تعيشين اللحظة.

6- اللون الاسود

لا يعني هذا اللون أنك شخص سلبي أو شرير، ولكن يشير إلى أن لديك ناحية داكنة في شخصيتك. تحبين إمضاء وقتك في مشاهدة الافلام وسماع الموسيقى وقراءة الكتب.