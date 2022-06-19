انت الان تتابع خبر طرق فعالة للتخلص ﻣن اﻟذﺑﺎب ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل.. لا تدعيها تفوتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن التخلص من الذباب موضوع مهم، حيث ﯾﺷﻛل اﻟذﺑﺎب ﻣﺻدر إزﻋﺎج، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺗﻛﺎﺛره واﻧﺗﺷﺎره، أو ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔز وﺟوده ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮫ.

واﻟذﺑﺎب ﻣن اﻟﺣﺷرات اﻟﺿﺎرة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣراض ﻧظراً ﻟوﺟوده وﺗﻧﻘﻠﮫ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ.

وﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻧﺎ ھذا ﺳﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺑرز أﺳﺑﺎب ﺗﺟﻣﻊ اﻟذﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق واﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ.

نستطيع التخلص من الذباب بعدة طرق، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧطﻠﻌك ﻋﻠﻰ ﻛﯾفية التخلص ﻣنه ﺑدون ﻣﺑﯾدات ومن الطرق التي يتم فيها طرد اﻟذﺑﺎب ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً ﻣن اﻟﺑﯾت:

*اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب عن طريق اﻟﺧل:

بإمكانك اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب ﺑﺎﻟﺧل وذلك ﻋن طرﯾق ﻣزج اﻟﺧل ﻣﻊ صابون ﻏﺳﯾل اﻷطﺑﺎق اﻟﺳﺎﺋل، وﻣن ﺛم وﺿﻌﮫ داﺧل وﻋﺎء ﻛﺑﯾر، ﺑﻌد ذﻟك وضعه ﺑﻣﻧطﻘﺔ وﺟود اﻟذﺑﺎب وﺗرﻛﮫ ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺑﺎح، ﻟﺗﺟد أن اﻟذﺑﺎب ﻗد ﺗﻛﺎﺗل داﺧل اﻟوﻋﺎء.

*اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب ﺑﺎﻷﻋﺷﺎب واﻟزھور:

إن طرﯾﻘﺔ للتخلص من اﻟذﺑﺎب ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ دون اﺳﺗﺧدام أي ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات أو ﻣواد أﺧرى ھي اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ زراﻋﺔ اﻷﻋﺷﺎب واﻟزھور ﺑﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧزل أو ﺑﺎﻟﺷرﻓﺔ، وذﻟك ﻹﺑﻘﺎء اﻟذﺑﺎب ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﻣﻧزل واﻟﻧواﻓذ.

وﻣن اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك زراﻋﺗﮭﺎ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺟﻣﻊ اﻟذﺑﺎب: اﻟرﯾﺣﺎن، واﻟﻼﻓﻧدر، وأوراق اﻟﻐﺎر، واﻟﻧﻌﻧﺎع اﻟﺑري، واﻟﻘرﻧﻔل، واﻟﻠﯾﻣون، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﺧدام ھذه اﻷﻋﺷﺎب ﻓﻲ اﻟطﮭﻲ لنكهتها اﻟﻠذﯾذة وراﺋﺣﺗﮭﺎ اﻟﻌطرة.

*استعمال أكياس بلاستيكيّة مَملوءة بالماء:

يتم تعليق الأكياس المملوءة بالماء خارج النوافذ، أو الأبواب، لتعمل على ابعاد الذباب عن المكان، وذلك بسبب تركيبة العين لدى الذباب، التي تعمل على اكتشاف أنماط الضوء والحركة، لتسبب إرباكاً للذباب وتعمل على طرده.

تُعلق الأكياس المملوءة بالماء خارج النوافذ، أو الأبواب، لتعمل على ابعاد الذباب عن المكان.

*اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب عن طريق اﻟﺣﻠﯾب واﻟﺳﻛر واﻟﻔﻠﻔل:

كذلك، ﻣن اﻟطرق اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟذﺑﺎب نهائياً داخل المنازل، ھﻲ ﺧﻠﯾط اﻟﺣﻠﯾب واﻟﺳﻛر واﻟﻔﻠﻔل، حيث تعد وسيلة سهلة الاستخدام.

إن هذا اﻟﻣزﯾﺞ ﯾﻌﺗﺑر طﺎرد للذباب ﻣن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻓﻲ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﻣزج اﻟﺳﻛر واﻟﺣﻠﯾب واﻟﻔﻠﻔل اﻷﺳود، وﻣن ﺛﱠم ﯾوﺿﻊ اﻟﻣزﯾﺞ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر وﯾﺗرك ﻟﻣدة 15-10 دﻗﯾﻘﺔ.

ﯾﺻب اﻟﻣزﯾﺞ ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وﯾوزع ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺗواﺟد ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ اﻟذﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، إذ ﺳﯾﺟذب اﻟﺣﻠﯾب واﻟﺳﻛر اﻟذﺑﺎب إﻟﻰ اﻟوﻋﺎء وﺳﯾﺗوﻟﻰ ﻟﻔﻠﻔل اﻷﺳود ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ.

*التخلص من الذباب باستخدام قشور اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟطﺎزﺟﺔ:

أيضا من الطرق الفعالة التي ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺧﻠص بها ﻣن اﻟذﺑﺎب، ﺎﺳﺗﺧدام ﻗﺷور اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟطﺎزﺟﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ للتخلص ﻣن اﻟذﺑﺎب اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ.

هذا وﺗﺗم ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﻗﺷور اﻟﺑرﺗﻘﺎل اﻟطﺎزﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻧواﻓذ وأﺑواب اﻟﻣﻧزل، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﻔﺎف اﻟﻘﺷور ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﻘﺷور طﺎزﺟﺔ أﺧرى.

*التخلص من الذباب باﺳﺗﺧدام ﻣﺻﯾدة الذﺑﺎب:

هناك اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﺻﺎﺋد اﻟذﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك استخدامها

ويمكنك اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﯾدة الذﺑﺎب، إذ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﺻﺎﺋد اﻟذﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك استخدامها، أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷراﺋط اﻟﻼﺻﻘﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺻﯾد اﻟﺣﺷرات.

*التخلص من الذباب عن طريق استخدام الزيوت الأساسية:

تعتبر طريقة التخلص من الذباب باستخدام الزيوت الأساسية من الطرق الفعالة، حيث تم قديماً استخدام زيت اللافندر أو الخزامى في ردع وطرد الحشرات. فالذباب لا يحب رائحة الزيوت الأساسية، خاصةً زيت اليوكالبتوس والخزامى، ويمكن شراء هذه الزيوت من المتاجر، أو استخدام الزيوت الموجودة في المنزل