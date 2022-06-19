انت الان تتابع خبر ولادك هيحبوه .. طريقة عمل الدونات المقلية سالي فؤاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكي سيدتي طريقة عمل الدونات المقلية للشيف سالي فؤاد، وهي طريقة سهلة ومقاديرها بسيطة، هستال اعجاب اولادك .

مقادير عمل الدونات المقلية سالي فؤاد

2 كوب ونصف من الدقيق

3 ملاعق كبيرة من السكر

60 جراما من الزبدة

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

القليل من الملح

بيضة

زيت للقلي

طريقة عمل الدونات المقلية سالي فؤاد

يتم خلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق.

نضيف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

تقلب وتعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

ترص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

نضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.

نرش السكر البودرة على الدونات وتقدم بالهناء والشفاء.