طريقة كفتة التونة .. حلوة لو زهقتوا من كفتة الحاتي

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رياض - احمد صلاح - تعتبر كفتة التونة من الأكلات الجديدة التي يمكن تحضيرها في اوقات مختلفة علي مدار اليوم وكذلك مفيدة للرياضيين ومن يتبعوا حميات غذائية ، وتحتوي التونة على العديد من الفوائد الصحية.

طريقة كفتة التونة بالخطوات

مقادير كفتة التونة : علبة تونة

1 حبة بطاطس مهروسة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل أسود

1 كوب بقسماط مطحون

زيت للتحمير

1 حبة بيضة مخفوقة

12 ملعقة صغيرة عصير ليمون

خطوات تحضير كفتة التونة :

في وعاء كبير نضع فيه البطاطس والتونة والبقدونس المفروم

نتبل برش الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون

أهرسي كل المكونات معًا باليد حتى تختلط

شكلي خليط التونة على شكل أصابع أو كرات على حسب الرغبة

نضع كفتة التونة في البيض المخفوق ثم نغطيها بالبقسماط المطحون

حضري مقلاة نضع فيها الزيت ونتركها حتى يسخن الزيت

ضيفي كفتة التونة في المقلاة مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نرفعها على مناديل مطبخ ثم تقدم