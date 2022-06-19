هل تعلم أن المسافة بين المرفق والكف تعكس سمات شخصيتك وتكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد !!

الا ان أبرز الطرق التي قد تساعدهم على ذلك هي قياس المسافة التي تفصل بين المرفق وراحة اليد لديهم بواسطة اليد الأخرى.

فقد تكون هذه المسافة قصيرة أو طويلة. وهي تكشف في الحالتين صفات خفية للشخصية.

لخوض هذا الاختبار يكفي قياس المسافة الفاصلة بين باطن المرفق وراحة اليد بواسطة اليد أو الكف الأخرى. وفي حال امتدت هذه اليد على كامل المسافة فهذا يعني أنّك تمتلكين راحة يد كبيرة والعكس صحيح. كما يشير إلى أنّك تتمتعين بصفات شخصية معينة.

راحة يد كبيرة

إذا كنت تمتلكين راحة يد كبيرة. فهذا يشير إلى أنك تتمتعين بحواس قوية وتميلين إلى المثالية في ما تقومين به. كما يشير إلى أنك تهتمين كثيراً بالتفاصيل. إلا أنّك تعانين في المقابل من الخجل الذي يمنعك من الوصول إلى أهدافك في بعض الأحيان. وتذكري أن الأشخاص الذين يمتلكون راحة يد كبيرة يتمتعون بإحدى هذه الصفات البارزة:

المتعاطفة: فأنت حساسة وتظهرين غالباً تعاطفك مع أشخاص آخرين وتهتمين بهم وتحاولين أن تقومي بأعمال تعود عليهم بالفائدة. كذلك تفضلين أن يقدرك هؤلاء من خلال شخصيتك وليس من خلال آرائك أو ما تقومين به. وفي المقابل قد ترتكبين الأخطاء عندما تشعرين بالتوتر أو الضغط النفسي.

العملية: تعتمدين في قراراتك على العقل وتتسمين بقدرة كبيرة على التحليل. كما أنك جدية ومهنية. ولتشعري بالارتياح تحرصين على ارتداء ملابس تناسب المكان الذي تذهبين إليه أو المناسبة التي تحضرينها. إلا أنك قد تبالغين أحياناً في اهتمامك بعملك ولا تحبين أن يقدم لك الآخرون أي مساعدة.

الحالمة: أنت هادئة ومبدعة وتعيشين في عالمك الخاص. وهذا ما يتيح لك الحفاظ على برودة أعصابك وأداء مهماتك على أكمل وجه. ولتقومي بذلك تحتاجين إل الحصول على تعليمات واضحة ودقيقة. فأنت لا تمسكين بزمام المبادرة ولا تحبين الثرثرة وتفضلين البقاء بمفردك في أحيان كثيرة.

راحة يد صغيرة

إذا كانت راحة يدك صغيرة فهذا يشير إلى أنّك منفتحة وتحبين خوض المغامرات من دون التفكير في النتائج. كما أنّك لا تولين التفاصيل الكثير من الاهتمام وسرعان ما تشعرين بالملل وتتوقين إلى التغيير. كذلك يعلم الأشخاص المحيطون بك أنّك تمتلكين قلباً كبيراً وتتسمين بالكرم. وقد تتميزين بإحدى هذه الصفات:

المواظبة: لا يمكنك أن تتركي عملاً ما من دون أن تقومي به على أكمل وجه. كما أنّك تصممين على تحقيق أهدافك وإثبات حضورك وآرائك ومبادئك. إلا أنّك قد تظهرين العداء لمن يمتلكون آراء ومبادئ مغايرة.

المبادرة: تمتلكين الكثير من الطاقة ولا تحبين الإكثار من الكلام وتفضلين العمل. كما أنّك تتأقلمين مع البيئات والمواقف المختلفة بسهولة. ويشكل الانفعال دليل ضعف بالنسبة إليك. أما الجانب السلبي من شخصيتك فهو قدرتك على التلاعب بمشاعر الآخرين أحياناً وهو ما يجعلهم يبتعدون عنك.

المتمردة: أنت عفوية وتسعين دائماً إلى لفت أنظار الآخرين إليك. كما أنّك لا تترددين في التعبير عن كل ما في ذهنك من أفكار وما في قلبك من مشاعر. كذلك تتسمين بالديناميكية وتعيشين الأيام لحظة بلحظة من دون أن ترهقي نفسك بالتفكير بالمستقبل. لكنّك قد تلقين باللوم على عاتق الآخرين في حال حدوث خطأ ما ولا تحاسبين نفسك أبداً.