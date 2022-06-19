انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين .. خلي بالكم البحر عالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال بيان منذ قليل، وكشفت عن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وأعلنت استقرار الطقس ودرجات الحرارة على كافة الأنحاء، في جميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا الاثنين بكافة الأنحاء:

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما يكون طقس شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال فترة الليل يكون طقس معتدل على كافة الأنحاء، فيما يشهد حالة الطقس غدا وجود شبورة وأجواء مشمسة.

وأيضا يوجد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد، وأيضا على السواحل ووسط سيناء.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون الرياح من معتدلة إلى مضطربة.