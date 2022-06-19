هل تعلم أن شكل يدك تعكس شخصيتك وتكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد !!

يد الأرض

فإن كان الشكل هذا منطبقا على يديك فهو يعني أن التواضع هو من أبرز صفاتك وأنّك مقربة جداَ من أفراد عائلتك. كما يدل على أنّك تحرصين على اتباع آداب السلوك أو "الإتيكيت" في التعامل مع الأشخاص المحيطين بك وفي كل المناسبات والظروف. فالأخلاق هي أساس العلاقات التي تجمعك وهؤلاء. ويشير هذا الشكل أيضاً إلى أنك تقدمين كل ما في استطاعتك لجعلهم يشعرون بالفرح والارتياح.

يد النار

في حال كانت هذه يدك، فهي تكشف أنّك تتمتعين بالكثير من الطاقة والطموح. كما تشير إلى أنّك تتسمين بوضوح الرؤية وبالقدرة على حل المشكلات من دون توتر أياً تكن الظروف والصعوبات. ويدلّ أيضاً على أنه ليس لديك عدد كبير من الأصدقاء لا سيما أنّك تختارينهم عادة بعناية واهتمام.

يد الماء

يدل امتلاكك ليدين بهذا الشكل أنّك موهوبة جداً ومغامرة ومستعدة دائماً لخوض التجارب من دون أن تفكري للحظة واحدة في أنها قد تكون صعبة أو مملة أو غير ذلك. ويشير هذا الشكل إلى أنّك قادرة على حفظ الأسرار وكتمانها ما يجعل الكثير من الأشخاص يثقون بك.

يد الخشب

في حال كنت تمتلكين يد الخشب، فهذا يدل على أنّك مرهفة الإحساس وتتمتعين بالقدرة على التعاون مع الأشخاص الذين تعيشين في محيطهم حتى النهاية. كما يشير هذا إلى أنّك شديدة التعلق بمن تحبين والتسمك بأصدقائك والمقربين منك ومستعدة دائماً للتضحية من أجلهم.

يد المعدن

في حال كنت من صاحبات هذه اليد، فأنت قائدة بالفطرة ويمكنك التخطيط دائماً لمصلحة المجموعة. كما أنّك تتمتعين بموهبة توزيع المهمات وتنسيقها لتحقيق الأهداف التي تريدين. ويكشف هذا الشكل أيضاً أنّك تحبين أن تحيطي نفسك بأشخاص يمتلكون الصفات نفسها.