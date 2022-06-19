انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم .. تحذير عاجل لكبار السن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، عن حالة الطقس اليوم الأحد، وقالت انه يوجد ارتفاع في درجة الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية، ذلك لأن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من شبه الجزيرة العربية مرورا بالبحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم متأثر بارتفاع درجة الحرارة:

حيث انه بناء على ذلك يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما تؤثر على درجات الحرارة، وحذرت المواطنين من التعرض للشمس خلال فترة النهار وبالأخص كبار السن، مع ضرورة شرب وتناول السوائل بكثرة لترطيب الجسم.وأوضحت بأن حالة الطقس على المدار الأسبوع الحالي، سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة بكافة المحافظات، حيث إن ذلك سيجعلنا نشعر بأن الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي، وبالأخص خلال فترة سطوع الشمس خلال فترة النهار

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