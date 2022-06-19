انت الان تتابع خبر أدعية عيد الأضحى 2022.. اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا رددوه يوم النحر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر أدعية عيد الأضحى 2022 هي الأكثر بحثاً في الفترة الحالية، وسوف يحل علينا يزك ض0 من ذي الحجة 1443هـ، وحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة 30 يوماً، ويكون يوم الخميس 30 يونيو آخر شهر القعدة، ويتم تحديده بدءاً من يوم 1 يوليو 2022، وبناءاً على ذلك يكون يوم 10 يوليو 2022 هو العيد ويستمر 4 أيام.

أدعية عيد الأضحى 2022 يوم النحر

يعد عيد الأضحى 2022 من أهم الأعياد عند المسلمين التي شرعها الله سبحانه وتعالي في الدين الإسلامي، وأيضاً حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة ووجد أهلها يومين يلعبون فيهما، والأدعية هي:

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة.

اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

أدعية مستجابة في عيد الأضحى

وتوجد العديد من الأدعية المستجابة التي لابد أن يرددها جميع المسلمين يوم عيد الأضحى المبارك، وتعد واحدة من أهم المناسبات بالنسبة إلى جميع المسلمين بكافة الأنحاء، وأهم هذه الأدعية هي:

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتَكِ مَا يُحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعِتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بَهِ جَنَّتَكَ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بَأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا منْ لَا يَرْحَمُنَا، إنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيب.