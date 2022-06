انت الان تتابع خبر اتفرج الرئيس الأمريكي بايدن بيتنطط زي الأرنب.. صحته عال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الصحفية الأمريكية نيكي سكاوب، مقطع مصور للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقفز مثل الأرنب ، وذلك بعد ساعات على من سقوط الرئيس الأميركي من على دراجته.

الصحفية نشرت عبر حسابها في تويتر، اليوم الأحد، مقطع مصور وهي تصرخ لتسأله عن حاله، بايدن ينزل على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد مثل الأرنب.

الرئيس الأميركي قبل ساعات من هذا المقطع، كان قد سقط من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير.

صحة بايدن البالغ من العمر 79 عاما، دائما ما تكون مثار جدل بالنسبة للشعب الأمريكي، حيث يرى الكثيرين أن الرجل غير قادر صحياً على قيادة البلد الأقوى اقتصادياً وعسكرياً في العالم.

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP