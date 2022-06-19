انت الان تتابع خبر بالفيديو..علي جمعة يوضح عدم جواز تنظيم الحج مرتين علي مدار العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور “علي جمعة “، على دعوة بعض الآراء الي امكانية تنظيم الحج مرتين في العام مستشهدين في قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ».

الشريعة من الكتاب والسنة

وأوضح الدكتور”علي جمعة”، من خلال اللقاء علي برنامج “من مصر”، والذي يذاع على شاشة قناة “cbc”، ويقدمه الإعلامي “عمرو خليل”، إن الشريعة الإسلامية تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية،”كل ما هتقولي أي حاجة في الحج بالتفصيل هقولك عشان النبي عمل كدة

”.

وأشار الي أنه لا يجوز استنباط معنى من النص يفترض عليه البطلان، وتم استنباطه من حاجة ألغت النص، وده مينفعش ويبقى عبث”

وبشأن حقيقة رواية من لبى نداء سيدنا إبراهيم إلي حج سيؤدي الفريضة، ومن لا يلبي لن يحج، موضحا ان ده قدر، ولا يكون في كونه إلا ما أراد، وإذا كان الإنسان ليس في قدره أن يفعل شيء وليس الحج وحده ولكن أي حاجة، فلن يقدر الله له ذلك.

عدم تلبية نداء الحج فهو قدر الله

وأوضح”أفرض ان الواحد ناوي يسافر يتعلم فلن يقدر الله له ذلك، فكل شيء عنده بمقدار، وبالتالي تلك المسألة ليست في الحج فقط ولكن في كل شيء في الحياة، و نه لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما أراد.

واستكمل أنه ليس هناك زمن حول الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يحيط به زمان، ولا يوجد عنده ماضي وحاضر ومستقبل، ده موجود عندنا إحنا، لكن هو يرى الكل في آن واحد، لذلك ما سيحدث من دلوقتي الي أبد الآبدين هو عنده الآن ويراه الآن.