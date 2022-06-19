انت الان تتابع خبر فرص عمل لـ”المهندسين” بمرتبات مجزية- التقديم عبر هذا الرابط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

- مدير مشروعات (هندسة مدني/عماره) مشروعات كبرى

مستوي الخبرة إدارة عُليا

سنين الخبرة 14-‎15 سنة خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 35 – 60 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

إعداد وتنظيم ومراقبة المشاريع المختلفة داخل المؤسسة.

أعداد استراتيجيات وأهداف قابلة للتحقيق والقياس.

التنسيق بين الانشطة المشتركة بين المشاريع وبعضها.

قيادة وتقييم الموظفين داخل المشاريع.

مهندسي كهرومكانيكا

تطوير ومراقبة المواعيد النهائية والميزانيات والأنشطة المختلفة.

تطبيق التغيير والمخاطر وإدارة الموارد المتاحة.

تحمل المسؤولية عن المشاريع وكل ما يطرأ عليها.

تقييم المشاريع بشكل دوري وحل المشكلات المعوقة لتحقيق الأهداف.

إعداد التقارير وتقديمها للادارة العليا.

2- مدير إنتاج – خبرة بالصناعات الهندسية والتجميعية

اسم الشركة هامرز العالمية لصناعة وسائل النقل الخفيف

مقر العمل مدينة العبور – القليوبية

العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5 سنوات خبرة على الأقل

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 30 – 45 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

– شركة كبيرة لوسائل النقل الخفيف بالعبور.

– مدير مدير إنتاج ” خبرة بالصناعات الهندسية والتجميعية ”

– يشترط خبرة خمس سنوات علي الأقل

– يشترط خبرة في الصناعات الهندسية و التجميعية والهياكل المعدنية والتجهيزات ماقبل التصنيع

– يجيد التعامل مع الورش المختلفة و تخطيط الإنتاج لتحقيق اهداف الخطة الانتاجية

مزايا العمل -:

اجور مجزيه – حافز إنتظام – تأمين طبي خاص – تأمين إجتماعي – أجازات رسميه – أجازات سنوية – سيارات لنقل العاملين – الراحه الاسبوعيه يوم الجمعه.

– العمل اليومي 8 ساعات من الساعه 8 صباحا حتي الساعه 4 مساءا

– لا يوجد سكن للمغتربين