انت الان تتابع خبر طريقة عمل المغش الخليجي .. زي التورللي بس احلي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المعش، وهي أحد الأكلات الخليجية المقتبسة من المطبخ السعودي، وهي وجبة يمكن تحضيرها في وثت ثصير لا يتعدى 70 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل المغش
مقادير طريقة عمل المغش :
1 كيلو لحم مقطع مكعبات
1 كوسا مقطعة إلى مكعبات
5 بامية
1 جزرة مقطعة إلى مكعبات
1 بطاطس مقطعة إلى مكعبات
1 بصلة مقطعة إلى مكعبات
4 فصوص من الثوم المفروم
¼ ملعقة صغيرة فلفل الأسود
¼ ملعقة صغيرة قرفة
¼ ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة هيل
¼ ملعقة صغيرة قرنفل
1 ملعقة صغيرة ملح
2 فلفل رومي مقطع
2 لومي
3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
1 طماطم مقطعة إلى مكعبات
طريقة عمل المغش :
– في وعاء يوضع اللحم وغطيه بالماء حتى منتصف الوعاء.
– نترك على النار نصف وقت طهي اللحم المعتاد.
– يوضع باقي المكونات ونقلبه .
– نضع اللحم مع باقي المكونات في المغش، وندخلها الفرن حتى الشواية لمدة نصف ساعة.