انت الان تتابع خبر طريقة عمل المغش الخليجي .. زي التورللي بس احلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المعش، وهي أحد الأكلات الخليجية المقتبسة من المطبخ السعودي، وهي وجبة يمكن تحضيرها في وثت ثصير لا يتعدى 70 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المغش

مقادير طريقة عمل المغش :

1 كيلو لحم مقطع مكعبات

1 كوسا مقطعة إلى مكعبات

5 بامية

1 جزرة مقطعة إلى مكعبات

1 بطاطس مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة مقطعة إلى مكعبات

4 فصوص من الثوم المفروم

¼ ملعقة صغيرة فلفل الأسود

¼ ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة هيل

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

1 ملعقة صغيرة ملح

2 فلفل رومي مقطع

2 لومي

3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

1 طماطم مقطعة إلى مكعبات

طريقة عمل المغش :

– في وعاء يوضع اللحم وغطيه بالماء حتى منتصف الوعاء.

– نترك على النار نصف وقت طهي اللحم المعتاد.

– يوضع باقي المكونات ونقلبه .

– نضع اللحم مع باقي المكونات في المغش، وندخلها الفرن حتى الشواية لمدة نصف ساعة.