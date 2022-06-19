احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تؤدي للتسمم وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

في الفترة الأخيرة كان هناك تفاوت في الأسعار في الخضروات والفواكه إلى حد كبير وربما لهذا السبب بدأت الكثير من السيدات في عمليات تخزين الخضروات ومنها البطاطس لأنها ترتفع أسعارها بشكل يومي عن اليوم السابق، حيث أن كل البيوت لا يمكنهم الاستغناء عن البطاطس في كل الأكلات، ولكن قيل التخزين لا بد من معرفة طريقة التخزين الصحيحة حتى لا يتسبب فيما بعد في أي مشكلة.

طريقة تخزين البطاطس

توجد مجموعة كبيرة من الأضرار التي تكون مترتبة على تخزين البطاطس بشكل غير صحيح، ولذلك لا بد من معرفة أسهل الطرق لتخزينها:

ينبغي أن يتم تجنب تخزين البطاطس بجانب كل أنواع الفاكهة وخاصة فاكهة الافوكادو والتي تقوم بإفراز مواد سامة.

كما أنه ينبغي البعد عن وضعها في أي أماكن رطبة لان هذا سوف يؤدي إلى تعفنها.

لا ينبغي أن تقوم بوضع أي كمية كبيرة من البطاطس بجانب بعضها البعض حيث أنه سوف يؤدي إلى فسادها.

لا بد أن تقوم باختيار أي أماكن جافة أو واسعة وهذا من أجل ضمان سلامة البطاطس.

طرق طهي البطاطس تسبب مشاكل صحية يجب تجنبها

توجد الكثير من الطرق المختلفة لطهي البطاطس ولكن ينبغي أن يتم تجنب الطرق التي تسبب العديد من المشاكل، ومن أبرز المشاكل هو سد الشرايين في القلب، حيث أنه تعمل على زيادة الوزن بشكل غير متوقع وهذا يرجع إلى وجود النشويات مع وجود نسبة كبيرة من الدهون المهدرجة.

فوائد تناول البطاطس بالطرق الصحية

ولكن في حال تتناول البطاطس بشكل صحيح فإنه توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن حيث أنه تحتوي على فيتامين A الذي يوفر للجسم طاقته، كما أنه يعتبر من العناصر الغذائية الضرورية الشعر والجسم، بالإضافة إلى أنها مصدر غني بالنشويات