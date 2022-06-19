وداعاً لحرارة الصيف.. بكيس ملح أمتلك تكييف مجاني بالمنزل في 10 دقائق ستشعر أنك في روسيا ووداعا لحرارة الطقس

مع الارتفاع في درجات الحرارة يمكنك فقط بملح وميه ومروحة صناعية تكييف منزلي خلال عشر دقائق وودعي تكييفات الكهرباء مع الارتفاع الكبير في الأسعار الخاصة بها مع الدخول إلى فصل الصيف بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء نتيجة تشغيل التكييف، كما قال المثل المشهور ” الحاجة أم الاختراع” ومع شدة الحرارة بيتكر الأشخاص طرق للحصول على بعضاً من الهواء البارد لترطيب الجو خلال فترة الصيف، فقط تابعوا السطور التالية واتبع أو اتبعي الخطوات مع تنفيذها بشكل صحيح للحصول على تكييف دون دفع الكثير من المال بأدوات ومكونات متواجدة بأي منزل.

ملح وميه ومروحة اصنع تكييف منزلي

لإجراء التجربة بنجاح يتم تحضير المكونات والأدوات التالية:

مروحة صندوقية.

6 زجاجات مياه من البلاستيك متساوية في الحجم.

مقدار من الملح.

صينية.

طريقة العمل:

يجب وضع الست زجاجات من البلاستيك داخل الفريزر يوم كامل بعد ملئها بالماء ووضع ثلاث ملاعق ملح داخل كل زجاجة.

يتم إحضار صينية ووضع الزجاجات بها ثم وضعها أما المروحة الصندوق مباشرة.

لابد أن تكون المروحة في نفس مستور الصينية ليصطدم الهواء بالزجاجات.

قم بتشغيل المروحة واستمتعوا بالهواء البارد الخارج من المروحة.

طريقة صنع تكييف منزلي بمكونات بسيطة

مع الارتفاع في حرارة الجو يتم ابتكار أكثر من طريقة للحصول على هواء بارد وبأقل تكاليف ممكن، وفيما يلي مكونات خاصة بطريقة يمكن تطبيقها بالمنزل للحصول على تكييف مجاني لتوافر المكونات في أي بيت:

مروحة (كمبيوتر).

مكعبات ثلج.

علبة صفيح بغطاء بلاستيكي.

أسطوانة، مسامير، شنيور.

طريقة عمل التكييف بالبيت