شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية تعد شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تعمل على استمرار مسيرتها لكي يتم الفتح والتوسع لمراكز البيع التي تكون عن طريق الجملة والتجزئة، حتى أصبح سوق العثيم من إحدى الأسواق الرائدة والمتميزة في هذا المجال، حيث أن سوق العثيم يعد من الشركات المهمة والرائعة التي تعطي الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة، وأيضًا يعد الهايبر من أهم الأسواق الشهيرة التي تمنح العديد من العروض والخصومات طوال العام إلى المستهلكين للسلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في جمهورية مصر العربية والسعودية، حيث أن هذه العروض والخصومات قد ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في السوق.
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عروض العثيم المملكة العربية السعودية
يمتلك سوق العثيم حوالي مائة وثلاثون وثمانون فرعًا يتم تواجدهم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين السوبر ماركت والركن والهايبر ماركت مع الكثير من الفروع بجمهورية مصر العربية التي تم وصول العدد إلى واحد وثلاثون فرعًا تقريبًا، وكذلك تكون شركة العثيم متميزة بالكثير من الزبائن الذين يقومون بزيارة الهايبر للحصول على كافة متطلباتهم، كما أنه في عام 2013 تم استقبال عدد 40 مليون عميل، حتى وصل مقدار المبيعات نحو خمسة مليار، وأيضًا يكون هدف الهايبر الأساسي هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” ودخول أسعار قليلة إلى السوق بالمملكة بالمحلات التجارية التي يكون حجمها صغير.
خصومات العثيم الأسبوعية
- قهوة كيف المسافر العربي هيل مقدار 12 * 5 جرام سعرها يكون 17.95 بدلًا من 24.05 ريال سعودي.
- خلطة الوليمة البرياني المعتدل مقدار 300 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- المقلاة الجرانيت من مستر كوك مقاس 32 سم تكون بسعر 49 بدلًا من 74 ريال سعودي.
- سطل بريتماكس مع المساحة 360 يكون بسعر 44 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- شنطة السفر من نيو ترافل مقاس 20 سم سعرها يكون 65 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- قفازات الهدى الكبير جدًا عدد 70 قطعة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- قفازات الموج الحجم الكبير تكون بسعر 19.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- معجون الأسنان من كولجيت توتال مقدار 100 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
- 3 لتر من المنظف والمطهر سنوفا العطور الفرنسية يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.
- 750 مل من مزيل الدهون بالليمون من النوع فلاش سعره يكون 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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