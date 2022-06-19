شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم المملكة العربية السعودية تعد شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تعمل على استمرار مسيرتها لكي يتم الفتح والتوسع لمراكز البيع التي تكون عن طريق الجملة والتجزئة، حتى أصبح سوق العثيم من إحدى الأسواق الرائدة والمتميزة في هذا المجال، حيث أن سوق العثيم يعد من الشركات المهمة والرائعة التي تعطي الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة، وأيضًا يعد الهايبر من أهم الأسواق الشهيرة التي تمنح العديد من العروض والخصومات طوال العام إلى المستهلكين للسلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في جمهورية مصر العربية والسعودية، حيث أن هذه العروض والخصومات قد ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في السوق.

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية

يمتلك سوق العثيم حوالي مائة وثلاثون وثمانون فرعًا يتم تواجدهم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين السوبر ماركت والركن والهايبر ماركت مع الكثير من الفروع بجمهورية مصر العربية التي تم وصول العدد إلى واحد وثلاثون فرعًا تقريبًا، وكذلك تكون شركة العثيم متميزة بالكثير من الزبائن الذين يقومون بزيارة الهايبر للحصول على كافة متطلباتهم، كما أنه في عام 2013 تم استقبال عدد 40 مليون عميل، حتى وصل مقدار المبيعات نحو خمسة مليار، وأيضًا يكون هدف الهايبر الأساسي هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” ودخول أسعار قليلة إلى السوق بالمملكة بالمحلات التجارية التي يكون حجمها صغير.

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