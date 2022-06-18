بمكون سحري تنظيف طاسة القلي وتلميعها في 3 دقائق بدون حك إزالة سواد السنين هترجع جديدة

تنظيف طاسة القلي المحروقة من الأمور التي يصعب التخلص منها؛ حيث أن تراكم الزيوت والبقع على الطاسة يجعلها صعبة ومعقدة، ولكن اليوم في مقالنا هذا سوف نعرض لكم المكون السحري الذي يبهر الكثير بمفعوله الكبير، وهو مكون بسيط ويتواجد في المنزل والآن نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

خلطة تنظيف طاسة القلي وتنظيفها وتلميعها

يتم تنظيف الطاسة المتراكمة الدهون والزيوت من خلال مكون بسيط ومتوفر بكل مكان، وهو بيكربونات الصوديوم هذا مكون فعال يقضي على الدهون الصعبة نهائيا من الطاسات المحروقة ويعيد لها بريقها مثل الجديدة؛ حيث أن ربات البيوت يرغبون في معرفة أفضل طريقة للتنظيف بدون مجهود ولا تكاليف عالية.

تنظيف الأواني بمكون بيكربونات الصوديوم

الآن أصبح تنظيف الأواني المحترقة سهل جدا وبدون مجهود، وسوف نحصل على أواني لامعة ومثل الجديد وكل هذا بفضل استخدام مكون بسيط ومتوفر في كثير من البيوت، وهو بيكربونات الصوديوم والآن نتعرف على طريقة استخدامه على الأواني من خلال ما يلي: