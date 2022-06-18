شوف عروض وخصومات حصرية من العثيم مول بأسعار تنافسية

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تقدم أسواق عبد الله العثيم اقوى العروض والخصومات، على جميع احتياجاتك حيث يتواجد في العثيم مول جميع أنواع اللحوم الطازجة والأسماك البحرية المتنوعة، كما يتواجد العديد من الفواكه والخضروات الطازجة ويوجد أيضا في أسواق عبد الله العثيم مستلزمات العناية بالبشرة والعناية الشخصية، ولم تقتصر أسواق العثيم مول على هذا فقط بل إشتملت على أجود وأحدث الصناعات الإلكترونية من ساعات اليد وسماعات الأذن والهواتف المحمولة، وغيرها كل هذا وأكثر تجدونه في عروض العثيم مول الأسبوعية. عروض أسواق العثيم احصل على ديتول غسول يد أصلي 200 مل بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا درامز مطهر برائحة الصنوبر 2 لتر بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 33.95 ريال سعودي. إشتري جل فينش لغسالة الأطباق ليمون واحد لتر بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 92.25 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جل ديتول عناية بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

بروجيك مبيض الكلور 2.6 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي. خصومات العثيم مول احصل على صابون بونكس ازرق الأصلي 2.5 كجم بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا مكن 21.95 ريال سعودي.

أيضا يمكنك الحصول على صابون فيري بلس ليمون 1250 مل بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 23.50 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على مطهر شير ورد / صنوبر 3 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 12.75 ريال سعودي.

إقتني صابون كلينا بودرة النسيم 6 كجم بسعر 41.50 ريال سعودي بدلا من 45.95 ريال سعودب.

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أيضا يمكنك الحصول على شامبو أو بلسم هيربال 400 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي.

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كما يمكنك الحصول على مناديل فيري للمطبخ 30 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

احصل على الويز فوط صحية ناعم 50 حبة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 ريال سعودي.

شامبو بانتين 600 مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات حصرية من العثيم مول بأسعار تنافسية - ثقفني

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