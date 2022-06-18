نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات داخل الماركت في المقال التالي
أهم العروض وأكبر الخصومات المذهلة والقوية يتم توافرها في كافة فروع شركة بنده في المملكة العربية السعودية التي تتواجد على المنتجات الغذائية التي يريدها كل مواطن داخل المملكة ومنها، الألبان والدجاج واللحوم بكل أنواعهم والأجبان، حيث يتوافر أيضًا فيه سوق بنده التخفيضات والعروض المذهلة والرائعة على كل ما يتم تواجده في السوق، وكذلك تكون شركة بنده من إحدى الشركات المتميزة التي تقدم أكبر وأقوى الخصومات والعروض حتى تناسب كل الأشخاص المتواجدين في السعودية.
عروض بنده السعودية
شركة بنده تقوم بطرح الكثير من المنتجات التي تم وصولها إلى نحو أربعمائة منتج من المنتجات الخاصة بالعلامات التجارية في السوق وذلك لخدمة الكثير من الزبائن، حيث أن شركة بنده تعد من المتاجر الخاصة بالتجزئة الموثوق بها في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية.
كما يعمل في هذه الشركة العديد من العمال التي وصلت إلى حوالي عشرون ألف موظفًا يعملون بكل جدية وإتقان لكي يتم إتمام كل المهمات في فترة قياسية، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين عن طريق العمل باستمرار لتقديم العروض والخصومات الكبيرة والقوية.
عروض بنده السعودية
- 6 * 113 جرام من الجبن الشيدر العلب نوعها المراعي تكون بسعر 24.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 750 جرام + 250 جرام من الجبن الموزاريلا المبشورة كاملة الدسم من النوع المراعي تكون بسعر 29.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
- الجبن المربعات بالقشطة من النوع المراعي عدد 244 قطعة مقدار 2 * 432 جرام تكون بسعر 27.50 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- الجبن كريمي القابلة للدهن من النوع بوك مقدار 200 جرام سعرها يكون 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- 500 جرام من الزبدة الغير مملحة من النوع نادك تكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- بوب كورن الدجاج من النوع هرفي مقدار 400 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من البطاطس المقلية نوعها ديل مونتي مقدار كيلو جرام سعرها يكون 10.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- الدجاج المسحب رويال الحراق مقدار 750 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- أصابع الدجاج هوت آند كرسبي مقدار 500 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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