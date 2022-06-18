شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات الصيف 50% لفترة محدودة تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، قامت شركة بنده بتقديم عدد أكثر من أربعمائة سلعة من المنتجات التي تخص العلامات التجارية الخاصة به إلى خدمة جميع العملاء على أن تعتبر الشركة من متاجر التجزئة الموثوق بها في العديد من الأصناف الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في متجر بنده أكثر من عشرون ألف عامل بكل إتقان وجدية لكي يتم تلبية متطلبات التسوق التي تخص الزبائن، فهي من الشركات التي تعمل بإصرار وجدية لكي يتم تمكين الموظفين والعملاء والمجتمعات لتحسين جودة الحياة وهذا من خلال العمل المستمر وتقديم أقوى العروض والخصومات.

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عروض بنده الأسبوعية

يتواجد في سوق بنده في كل الفروع الخاصة به بالمملكة العربية السعودية أقوى العروض والخصومات على السلع الغذائية من ضمن تلك الخصومات، يتوافر خصومات على الدجاج بأنواعه واللحوم أيضًا، مع توافر أيضًا الجبن بكل أنواعها التي يتواجد بها التخفيضات الرائعة على كافة الأنواع، حيث أن شركة بنده تعتبر من ضمن الشركات المتميزة التي تقدم أقوى الخصومات الكبيرة بالصورة المستمرة حتى تناسب كل المواطنين في المملكة.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده اليومية سعر الكيلو جرام من مكعبات اللحم البقرى البرازيلية يكون 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية البرجر البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية النقانق البرازيلية البقرية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية مقدار كيلو من موزة الغنم مع العظام الأسترالية تكون بسعر 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الكفتة البقرية البرازيلية تكون 28.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم الجبن الموزاريلا نوعها فرسانا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية صدر الحبش المدخن نوعه حلواني أخوان مقدار كيلو جرام يكون بسعر 89.95 بدلًا من 136.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم