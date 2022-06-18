شوف عروض بنده الأسبوعية 60% خصم بمناسبة موسم الصيف بجميع الفروع تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، يتواجد المقر الأساسي الخاص بشركة بنده للتجزئة بالمملكة العربية السعودية، وهي من إحدى سلاسل المتاجر للبيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك من السلاسل الكبيرة لمتاجر التجزئة في السعودية مع عدد مائتان متجر تقريبًا متواجدين في عدد أربعة وأربعين مدينة، كما أن شركة بنده تشغل عدد نوعين من المتاجر منها، هايبر ماركت “المتاجر الكبرى” وبنده سوبر ماركت.

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عروض بنده الأسبوعية

يتواجد في متجر شركة بنده تشغيل عدد أربعة مراكز توزيع أساسية بالمملكة العربية السعودية مع الأسطول الذي يتكون من حوالي ستمائة شاحنة حتى يتم توصيل عدد سبعون ألف منتج غذائي سواء كان من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر، وكذلك يزور الهايبر عدد كبير جدًا يصل إلى مائة وعشرون مليون زبون كل سنة.

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