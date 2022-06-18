شوف متي ينزل ايفون 14 الجديد في السعودية وما هى مواصفاته واسعاره بالمملكة

يتسائل ملايين الأشخاص التي تحب هواتف الأيفون عن موعد نزول ايفون 14 في المملكة العربية السعودية، حيث تمت بعض التسريبات الخاصة بشكل وهيئة الجهاز وموعد نزوله ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من مدى مصداقية هذه التسريبات، وتعد شركة أبل الأميركية بأنها واحدة من أشهر الشركات الخاصة بإصدار الهواتف الذكية المتطورة وأجهزة اللاب توب والأيباد والكثير من الأجهزة الحديثة، وسنوضح لكم موعد الإصدار في السعودية ومواصفات الهاتف.

موعد نزول ايفون 14 في المملكة العربية السعودية

كشفت أسواق المملكة العربية السعودية عن موعد نزول هاتف أيفون 14 إلى جميع الأسواق بمواصفات خارقة ومميزة وكان موعد النزول في منتصف شهر سبتمبر لعام 2022م الجاري، وكانت أسواق السعودية قد قامت بالكشف عن هاتف أيفون 13 في نفس الوقت في العام الماضي حيث تم إطلاقه بعد أسبوع واحد من صدوره وانتشاره والكشف عنه رسميًا من شركة أبل.

مواصفات هاتف أيفون 14 “iPhone 14” في الأسواق

شاشة الهاتف مقاسها يبلغ 6.1 إنش وطول الهاتف يبلغ 160 مللي متر بينما عرضه يبلغ 78.1 مللي متر.

يبلغ سمك الهاتف حوالي 7.65 مللي متر ووزنه الكلي يصل إلى 232 جرام.

نوع شاشة الهاتف هو super retina وتعمل باللمس بإضافات ومميزات متعددة ومصنوعة من زجاج السيراميك.

يعد هاتف أيفون 14 من الهواتف المقاومة للغبار وعمقه يصل إلى حوالي 6 متر وسعة البطارية تبلغ 5 آلاف أمبير.

بطارية الهاتف يمكن شحنها لاسلكيًا وشحن الهاتف يتم سريعًا وتعمل بنظام أي أو إس 16 بمعالج ثماني النواة.

الشاشة تتميز بإمكانيات متطورة حيث أنه بها ميزة dolby vision وخاصية إتش دي آر التي تتوفر في جميع هواتف الأيفون أبل.

يتوفر في الهاتف خاصية الدفع الإلكتروني ويتوفر بعدة ألوان منها الأسود والذهبي والفضي وألوان أخرى.

سعر أيفون 14 في السوق العربية

بالنسبة إلى سعر هاتف أيفون 14 الجديد فإنه متوفر في سوق المملكة العربية السعودية بسعر 5 آلاف و200 ريال سعودي بينما في سوق الإمارات العربية المتحدة يتوفر بسعر 4 آلاف و800 درهم إماراتي وفي السوق المصرية بسعر 25 ألف جنيه مصري وفي قطر بسعر 5 آلاف ريال قطري بينما في الكويت يبدأ من 300 دينار كويتي.