شوف عروض وخصومات من لولو هايبر ماركت بأسعار تنافسية

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يقدم لولو هايبر العديد من العروض والخصومات على منتجات متنوعة كثيرة، حيث يتواجد كل مستلزمات أسرتك، من أدوات طهي، صحون وجميع مستلزمات المطبخ، يقدمها لكم هايبر لولو، كما يتواجد أيضا لحوم طازجة، والعديد من أنواع الأسماك بأنواعها، داخل هايبر لولو ويتوفر فواكة وخضروات، كل هذا وأكثر تجدونه في لولو هايبر، ماركت بأسعار تنافسية في العروض الأسبوعية، كما يمكنك التعرف علي المزيد من العروض من خلال زيارتك ل هايبر لولو. لولو هايبر أحصل على سمك فيلية مجمد من نوع العربية للأسماك بوزن واحد كيلو جرام بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

أشتري أيضا مكعبات لحم جاموس مجمد بدون عظم من نوع الكبير بوزن 907 جرام بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 23.05 ريال سعودي. أحصل أيضا علي مكعبات جبنة مجمدة من نوع الكبير بوزن 500 جرام، بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي ووفر 5.95 ريال سعودي.

قم بالحصول على برجر بقري كلاسيك /برجر دجاج /برجر دجاج بالبقسماط واحد كيلو جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 27.45 ريال سعودي.

اقتني جبنه مثلثات من نوع البقرة الضاحكة 4 عبوات / 20 جرام بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي ووفر 6.95 ريال سعودي. عروض لولو قم بإقتناء صانسيلك 400 مل / بلسم 350 مل متنوع، بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على كريم الشعر متنوع 140 مل، و2 عبوة ترويجية من نوع دابر فاتيكا، بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال. احصل أيضا على بيرس جل الاستحمام 250 مل متنوع بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 19.75 ريال سعودي.

أيضا يمكنك شراء ليسترين غسول الفم 500 مل بسعر 19.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

انشانتر لوشن لليدين والجسم 500 مل بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 24.25 ريال سعودي. خصومات لولو يمكنك ايضا انشانتر صابون سائل لليدين 300 مل 3 متنوع، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.55 ريال سعودي.

قم بالحصول علي فيلادلفيا جبنة كريم قابلة للدهن خفيفة 180 جرام بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا ريان مرطب للجسم 500 مل بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 40.00 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات من لولو هايبر ماركت بأسعار تنافسية - ثقفني

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