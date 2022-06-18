شوف أقوى عروض جرير السعودية من مجلة جرير الأسبوعية Jarir offers

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية بداية من اليوم الثامن عشر من شهر يونيو في فروع مدن المملكة العربية السعودية بأكملها، ومن خلال Jarir Online، حيث لديهم مجموعة متميزة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة بمختلف أنواعها، وخاصة الساعات الذكية الحديثة، حيث تعد مجموعة جرير من أكبر وأهم مجموعات البيع بسعر الجملة، ولمتابعة تفاصيل عروض جرير السعودية لهذا الأسبوع تابعوا هذه المقالة….

عروض جرير السعودية في المملكة العربية السعودية

تقدم مجموعة جرير في المملكة العربية السعودية مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: آبل واتش ب الإصدار السادس مع GPS باللون الأزرق الداكن وهيكل ألومنيوم، وخصم 32٪ من السعر الأصلي، وخصم آخر منهم على سعر ساعة آبل واتش الرياضية الاصدار الثاني مع جي بي اس باللون الفضي وسوار رباضي أبيض، وتنزيل آخر منهم على سعر ابل واتش الرياضية مع Gps بالون الرمادي الفلكي، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار ساعة apple watch الرياضية باللون الذهبي وسوار رياضي أزرق.

خصومات مكتبات جرير لفترة محدودة بجميع الفروع

توجد داخل فروع مكتبات جرير Garir store مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار: هواوي واتش جي تي 3 مع مجموعة مون بايت باللون الذهبي وهيكل من الاستانليس ستيل، وعروض أخرى منهم على أسعار ساعات Huawei 2022 الأخرى بألوان وأنماط مختلفة باللون الأسود واللون البني، وخصومات أخرى منهم على أسعار ساعات هواوي فيت مع Gps باللون الذهبي الوردي مع سوار ساكورا سيلكون وهيكل من الاستانليس ستيل، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار ساعات هواوي واتش فيت مع هيكل فضي بوليمر فايبر وسوار سيلكون مقطر أزرق بخصم يصل إلى 15٪.

عروض مكتبات جرير يوم 18 يونيو Garir offers

توجد مجموعة عروض مميزة أخرى في جميع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر هواوي واتش 3 برو 48 مع جي بي اس الرمادي التيتانيوم، وهيكل تيتانيوم مع قضيه سيراميك وسوار مصنوع من الجلد وتوفير 250 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على هواوي واتش 3 المختلفة كليا.