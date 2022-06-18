نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض الجوال والشاشات والأجهزة بأنواعها ضمن تخفيضات بنده لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض الجوال والشاشات والأجهزة بأنواعها ضمن تخفيضات بنده لهذا الأسبوع، يتوفر مايكرويف رقمي كليك أون بسعر 369 ريال بدلا من 439 ريال خصم 16%، يتوفر قدر ضغط كهربائي كولين سعة 6 لتر بسعر 219 ريال بدلا من 289 ريال خصم 28%، يتوفر خلاط يدوي كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 289 ريال خصم 35% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.

عروض الجوال والشاشات والأجهزة هايبر بنده

تتوفر عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 439 ريال تخفيض 37%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو خلاط يدوي سنكور بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن خلاط يدوي كي اون 300 واط بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 104 ريال بدلا من 169 ريال خصم 39%.

عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يوينو

تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية قطاعة كولين 300 وات بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن خصومات الشاشات نصف الثمن تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة اتش دي LED بسعر 499 ريال بدلا من 899 ريال خصم 45%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث 55 بوصة جوجل اندرويد يدعم تقنية 4K بسعر 1799 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 36%.

عروش الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف اوبو A16 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو مع كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية 13 ميجا بكسيل بسعر 599 ريال بدلا من 679 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A33 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و كاميرا رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 1199 ريال بدلا من 1249 ريال.

عروض شهر يونيو هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده تابلت للأطفال تاكي ميني الكاتيل بسعر 339 ريال بدلا من 399 ريال خصم 15%، يتوفر هاتف اونور اكس 7 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا بايت،ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 48 ميجا بكسيل بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال، يتوفر سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1699 ريال بدلا من 1799 ريال.

يتوفر ضمن عروض الهواتف شهر يونيو هاتف اوبو X 8 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 16 و كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال، يتوفر هاتف سامسونج A 22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 48 ميجا بكسيل بسعر 715 ريال بدلا من 775 ريال خصم 8% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.