شوف أحدث عروض جرير للجوالات ايفون 11 حتى ايفون 13 برو ماكس خصومات خرافية تصل حتى 40%

أحدث عروض جرير للجوالات ، كما نعلم جميعا أن هناك عروض جرير جوالات ايفون دائما ولكن بشكل متغير في هذا الموقع الموثوق. حيث يتم دائما إطلاق حملات إعلانية للموقع والعروض المتوفرة به. من هواتف ذكية والكثير من المنتجات الأخرى والتي تضم الكثير من الأجهزة المنزلية والأدوات المكتبية. ومنذ امس تم نزول عدة خصومات جرير الأسبوعية على جوالات ايفون وغيرها من أسماء براندات الهواتف الأخرى. واليوم سوف نستعرض لكم عروض مكتبة جرير لهواتف سلسلة ايفون 11 وسلسلة ايفون 12 وحتى ايفون 13 برو ماكس. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي من خلال الأسطر القادمة.

أحدث عروض جرير للجوالات ايفون 11

انطلقت سلسة ايفون 11 منذ عامين ونصف تقريبا وأثبتت هذه السلسة نجاحها عن السلاسل التي تسبقها. كما استطاعت شركة آبل ببيع كميات كبيرة من هذه السلسة وحازت على ردود فعل إيجابية بين مستخدمي أنظمة ios. ومن خلال الأسطر القادمة سوف نتعرف سويا على عروض جرير جوالات ايفون 11.

جوال آبل ايفون 11 سعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت شبكة الجيل الرابع متاح ألوان (بنفسجي، أسود، أخضر). يأتي بخصم كبير 28% خصم بسعر هائل 2339 ريال سعودي. مع إمكانية التقسيط الشهري حتى 36 شهرا بمبلغ شهري 109 ريال سعودي. ويمكن أستخدام كود خصم جرير للحصول على المزيد من الخصم الإجمالي حتى يصل إلى 40% خصم.

كذلك عروض مكتبة جرير للجوالات تطلق هواتف ايفون 11. بسعة تخزين 64 جيجا بايت شبكة الجيل الرابع. الألوان المتاحة (بنفسجي، أسود، أخضر، أبيض). متاح هذا العرض بسعر 2149 ريال سعودي متاح إمكانية التقسيط حتى 36 شهر بمبلغ 100 ريال شهريا.

خصومات جرير الأسبوعية ايفون 12

أحدث عروض جرير للجوالات الايفون 12 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت وتدعم الجيل الخامس. متاح ألوان (أسود، بنفسجي، أبيض، ذهبي). بخصم خاص 12% مع إمكانية التقسيط الشهري 135 ريال سعودي على 36 شهرا. وسعر الكاش 2899 ريال سعودي.

كذلك من ضمن عروض جرير جوالات ايفون 12 ميني بسعة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 2579 ريال سعودي بخصم 7% مع إمكانية التقسيط الشهري 120 ريال سعودي. كما متاح 4 ألوان مختلفة (أزرق، بنفسجي، أبيض، أسود).

12 ميني بسعة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 2579 ريال سعودي بخصم 7% مع إمكانية التقسيط الشهري 120 ريال سعودي. كما متاح 4 ألوان مختلفة (أزرق، بنفسجي، أبيض، أسود). ايفون 12 ميني بسعة داخلية 128جيجا بايت بسعر 2829 ريال سعودي بخصم 7% مع إمكانية التقسيط الشهري 131 ريال سعودي. كما متاح لون بنفسجي فقط.

أحدث عروض جرير للجوالات ايفون 13 برو ماكس

خصومات جرير الأسبوعية لهواتف ايفون 13 برو ماكس سعة داخلية من التخزين 1 تيرا بايت. وبخصم 9% ويمكن أستخدام كود خصم جرير حتى يصل الخصم إلى 13%. حيث سعر الجوال 6.999 ريال سعودي ويمكن تقسيطه شهريا 324 ريال سعودي شهريا لمدة 36 شهر. ومتاح خمسة من الألوان الجمالية (أسود، جرافيتي، فضي، أبيض، أخضر).

لهواتف ايفون 13 برو ماكس سعة داخلية من التخزين 1 تيرا بايت. وبخصم 9% ويمكن أستخدام كود خصم جرير حتى يصل الخصم إلى 13%. حيث سعر الجوال 6.999 ريال سعودي ويمكن تقسيطه شهريا 324 ريال سعودي شهريا لمدة 36 شهر. ومتاح خمسة من الألوان الجمالية (أسود، جرافيتي، فضي، أبيض، أخضر). عروض مكتبة جرير للجوالات الايفون 13 برو بسعر خرافي 6.599 ريال سعودي بسعة تخزين داخلي 1 تيرا بايت وبخصم 8%. ويمكن تقسيطه بمبلغ شهري 306 ريال سعودي شهريا. كما أن هناك ألوان متاحة من اللون أسود، جرافيتي، فضي، أبيض، أخضر.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا على أحدث عروض جرير للجوالات . يجب أستغلال هذه الفرصة وشراء الهاتف الذي تريده من أفضل باقات هواتف آبل. بخصم يصل حتى 40% في بعض العروض. نتمنى لكم تجربة تسوق ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.