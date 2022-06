انت الان تتابع خبر فيديو: سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على الدراجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث طفيف أثناء ركوب الدراجة في ولاية ديلاوير الأمريكية وسقط على الأرض، فيما أعلن البيت الأبيض عن عدم إصابة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

استقل الرئيس الأمريكي، الذي ذهب إلى منزله في شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 45 لزواجه الجمعة، دراجة في المنطقة القريبة من منزله.

ووسط حراس الأمن، لوح بايدن للصحفيين الذين تبعوه وحياهم بقوله "صباح الخير". وفي تلك اللحظة، سقط الرئيس الأمريكي من دراجته وتدحرج على الأرض.

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي يسقط فيها بايدن أمام كاميرات وسائل الإعلام، بل سبق له وأن سقط مرتين أثناء صعوده إلى الطائرة خلال رحلة وهو رئيس للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار الشكوك حول صحته.

Biden goes down briefly — but gets right back up — on his bike in Delaware this morning pic.twitter.com/nSp9iupxAk