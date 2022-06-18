نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك وموعد السحب القادم في المقال التالي
تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك وموعد السحب القادم في المسابقة الأكثر انتشاراً علي الساحة العالمية، حيث يقوم بتقديم مسابقة الحلم الإعلامي الكبير والشهير الأستاذ مصطفي الاغا على قناة MBC في برنامج صدي الملاعب، حيث يقبل الكثير من المواطنين والجماهير العربية في مختلف بلدان الوطن العربي على الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم ودخول السحب للفوز بالجائزة الحلم الكبري.
تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022
أتاحت مسابقة الحلم طرق سهلة يتم من خلالها التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م، منها التالي:
- إرسال رسالة من هاتفك من أي مكان مكتوب فيها كلمة حلم أو دريم باللغة الانجليزية وإرسالها علي الرقم المرادف لبلدك، أو الرقم الموحد في حالة عدم توافر رقم دولتك، ثم يجب عليك الإجابة الصحيحة علي السؤال المرسل إليك في رسالة.
- الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق قيامك بتنزيل تطبيق الحلم وتسجيل وكتابة البيانات الخاصة بك عبر نموذج MBC مثل اختر البلد، اختر المشغل، ادخل رقم الهاتف، تحميل صورة لك ولعائلتك وانتم بالمنزل.
- الدخول في مسابقة الحلم عن طريق موقع مسابقة الحلم عن طريق اختيار مشغل الدولة وتسجيل البيانات المطلوبة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
|الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأمارات العربية
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|التسجيل في مسابقة الحلم 2022 من دولة العراق
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|أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين العربية.
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|أرقام مسابقة الحلم من مصر
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|أرقام مسابقة الحلم من دولة عمان
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|أرقام مسابقة الحلم من سوريا
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|أرقام مسابقة الحلم من الكويت.
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|أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين
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|مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية
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|الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن
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|أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس
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|الإشتراك في مسابقة الحلم من المغرب
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|الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا
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|الرقم الموحد الدولي لمسابقة الحلم
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موعد سحب الحلم القادم ٢٠٢٢م
كشفت الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم أن موعد السحب القادم في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م للحصول علي جائزة النصف مليون دولار أمريكي يكون يوم ١٩مايو ٢٠٢٢م وتكون الفرصة متاحة ومستمرة للراغبين في الاشتراك والتقديم من خلال اختيار دولتك وتسجيل البيانات المطلوبة منك.
إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك وموعد السحب القادم.
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