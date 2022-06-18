تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك وموعد السحب القادم في المسابقة الأكثر انتشاراً علي الساحة العالمية، حيث يقوم بتقديم مسابقة الحلم الإعلامي الكبير والشهير الأستاذ مصطفي الاغا على قناة MBC في برنامج صدي الملاعب، حيث يقبل الكثير من المواطنين والجماهير العربية في مختلف بلدان الوطن العربي على الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم ودخول السحب للفوز بالجائزة الحلم الكبري.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022

أتاحت مسابقة الحلم طرق سهلة يتم من خلالها التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م، منها التالي:

إرسال رسالة من هاتفك من أي مكان مكتوب فيها كلمة حلم أو دريم باللغة الانجليزية وإرسالها علي الرقم المرادف لبلدك، أو الرقم الموحد في حالة عدم توافر رقم دولتك، ثم يجب عليك الإجابة الصحيحة علي السؤال المرسل إليك في رسالة.

الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق قيامك بتنزيل تطبيق الحلم وتسجيل وكتابة البيانات الخاصة بك عبر نموذج MBC مثل اختر البلد، اختر المشغل، ادخل رقم الهاتف، تحميل صورة لك ولعائلتك وانتم بالمنزل.

عن طريق قيامك بتنزيل وتسجيل وكتابة البيانات الخاصة بك عبر نموذج MBC مثل اختر البلد، اختر المشغل، ادخل رقم الهاتف، تحميل صورة لك ولعائلتك وانتم بالمنزل. الدخول في مسابقة الحلم عن طريق موقع مسابقة الحلم عن طريق اختيار مشغل الدولة وتسجيل البيانات المطلوبة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأمارات العربية Etisalat (٦٠٧٠)

Du (٣٦٣٦). التسجيل في مسابقة الحلم 2022 من دولة العراق Asiacell (٢٢٦٦).

Korek (٢١٨٠).

Zain (٢٨٣٣١٢٠٠). أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين العربية. Batelco (٩٤٠٠٠).

VIVA (٩٨٨٨٥).

VIVA (٩٨٨٨٥).

Batelco (٩٤٠٠٠). أرقام مسابقة الحلم من مصر Etisalat (٩٥٤٥٠).

Vodafone (٩٥٤٥٠).

Orange (٩٥٤٥٠). أرقام مسابقة الحلم من دولة عمان Gsm (٩٠٤٣٤).

أرقام مسابقة الحلم من سوريا MTN (١٧٣٦).

Syriatel (١٧٣٦). أرقام مسابقة الحلم من الكويت. Zain (٩٦٩٢٢).

VIVA (٥٠٦٤٠).

GSM (٤١٤١).

Gsm (٤١٤١). أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين Jawwal (١٦٢٣).

Wataniya (٦٧٥٠). مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية Mobily (٦٥٠٤٤٤).

Zain (٧٥٥٥٠٥).

Zain (٧٥٥٥٠٥).

Mobily (٦٥٠٤٤٤).

LEBARA (٣١٣١٣١).

Virgin Mobil (٣٠٠٣٠٠).

Thuraya (٠٠٨٨٢١٦١٠١٠٧٤). الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن Orange (٩٨٨٨٠).

Umniah (٩٨٨٥٨).

Zain (٩٨٨٥٨٧٠). أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس Tunisie Teleco (٨٥٩٨٨).

Ooredoo (٨٥٩٨٨).

ORANGE (٨٥٩٨٨). الإشتراك في مسابقة الحلم من المغرب Inwi (٩٦٦٩).

Orange (٩٦٦٩). الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا Mauritel (١٥٥٩). الرقم الموحد الدولي لمسابقة الحلم GSM (٠٠٨٨٢١٦١٠١٠٩٢).

موعد سحب الحلم القادم ٢٠٢٢م

كشفت الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم أن موعد السحب القادم في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م للحصول علي جائزة النصف مليون دولار أمريكي يكون يوم ١٩مايو ٢٠٢٢م وتكون الفرصة متاحة ومستمرة للراغبين في الاشتراك والتقديم من خلال اختيار دولتك وتسجيل البيانات المطلوبة منك.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك وموعد السحب القادم.