شوف أقوى العروض و الخصومات من لولو هايبر ماركت

يقدم هايبر لولو أقوى الخصومات و العروض على أدوات المطبخ،و أواني الطهي، والمنتجات الغذائيه الطازجة، من لحوم و أسماك بمختلف أنواعها، والأجهزة الكهربائيه، والأدوات الإلكترونية، كما يقدم هايبر لولو أجود الأنواع من سماعات الأذن، وساعات اليد، ويوجد ايضا مختلف أنواع المفارش، وجميع الأغطية بأسعار منافسة جدا كل هذا واكثر تجدونه في لولو هايبر ماركت بأسعار لا تتجاوز العشرين ريال سعودي، ويعد هايبر لولو منت أكبر المتاجر التي حصلت على ثقة العملاء وذلك بسبب ما يقدمه من جودة عالية في جميع منتجاته المختلفة كما أنه يقوم بتقديم الكثير من العروض بصفة يومية وأسبوعية ويمكنك الحصول على جميع احتياجاتك بأسعار تنافسية، وفي السطور القادمة سنقدم لكم بعض من هذه العروض.

عروض لولو

قم بالحصول على سبورتس شامبيون نظارة سباحة متنوعة بسعر 10.00ريال سعودي بدلا من 22.00 ريال سعودي ووفر 12.00 ريال سعودي.

إشتري سبورتس إنك كرة قدم صغيرة متنوعة بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 19.00 ريال سعودي ووفر 9.00 ريال سعودي.

احصل على سبورتس شامبيون مدلك متنوع بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 45.00 ريال سعودي ووفر 25.05 ريال سعودي.

سبورتس شامبيون قفازات رياضية بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 54.00 ريال سعودي ووفر 34.05 ريال سعودي.

قم بشراء حبل النط الرياضي بسعر 5.00 ريال سعودي بدلا من 16.00 ريال سعودي ووفر 11.00 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

احصل على مابل ليف ستارة الحمام بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 20.00 ريال سعودي ووفر 5.00 ريال سعودي.

إشتري هوم ستايل مزهرية زهور متنوعة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 30.00 ريال سعودي ووفر 10.05 ريال سعودي.

مابل ليف مزهرية متنوعه بسعر 5.00 ريال سعودي بدلا من 13.00 ريال سعودي ووفر 8.00 ريال سعودي.

تبضع مابل ليف منبه شكل مستطيل بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 26.00 ريال سعودي ووفر 11.00 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

قم بالحصول على شورتات قصيرة للرجال متنوعة من هايبر لولو، بسعر 19.00 ريال سعودي بدلا من 26.00 ريال سعودي ووفر 7.00 ريال سعودي.

إشتري شيرت نسائي برسومات متنوعة بسعر 19.00 ريال سعودي بدلا من 29.00 ريال سعودي ووفر 10.00 ريال سعودي.

قم بشراء ملابس للنوم للسيدات متنوع بسعر 19.00 ريال سعودي.

محفظه نسائي متنوعة بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي ووفر 10.00 ريال سعودي.

قم بشراء طماق طويلة للسيدات متنوع بسعر 19.00 ريال سعودي بدلا من 32.00 ريال سعودي ووفر 13.00 ريال سعودي.

أقوى الخصومات من لولو هايبر