نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر ماركت السعودية للأسبوع 24 على الإليكترونيات والأجهزة الإليكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده هايبر ماركت من الأسماء المفضلة في مجال التسوق في المملكة العربية السعودية لما تقدمه من تخفيضات كبيرة للسعوديين بإنتظام، وبشكل دوري كل أسبوع بالإضافة إلى التخفيضات، والتنزيلات الموسمية أيضاً، ونحاول تقديم أجدد عروض بنده في السعودية على الأجهزة الكهربائية والإليكترونيات بصورة مبسطة تساعد المشتري السعودي على تحقيق أكبر فائدة من هذه العروض والمقارنة من حيث المولصفات الأسعار قبل الشراء.

عروض بنده هايبر السعودية للأسبوع 24 على الأجهزة الكهربائية

تحت شعار 4 أسابيع من المفاجآت والجوائز أعلنت بنده في مجلة تخفيضاتها للأسبوع 24 عن جوائز قيمة بسحب فوري على المشتريات بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي متمثلة في 30000 قسيمة شراء من فئة 10، و 20، و 30 ريال سعودي.

وشملت المجلة أيضًا تنزيلات كبيرة على الأجهزة الكهربائية مثل قدر الضغط، والشوايات، وقلايات الهواء بدون زيت، والخلاطات، ومكواة البخار والعادية، والأفران الكهربائية، وصانعة القهوة، وعصارة الفاكهة، والعديد من الأجهزة الأخرى التى لا غنى عنها في كل بيت عصري.

كما شملت خصومات مجلة بنده هايبر ماركت هذا الأسبوع على تخفيضات كبيرة أيضاً على مبردات المياة والعجانة، وغلاية المياة، ومحضرات الطعام الكهربائية المتكاملة عديدة الإستخدام، وقطاعة الخضروات والفاكهة، وأجهزة الميكروويف الحديثة.

تخفيضات مجلة عروض بنده السعودية على الإليكترونيات

يوجد في بندة عروض على التابلت ماركة الكاتيل ،والتليفزيونات من ماركات مختلفة مثل TCL، وسامسونج، وسكاي وورث جوجل، وإمبيكس جلوريا، ودورا، كل هذه العروض على التليفزيونات شاملة النقل، والتركيب المجاني.

تنزيلات كتالوج هايبر بنده السعودية على الموبايلات

أما التخفيضات على الموبايلات في كتالوج بنده هايبر ماركت بالسعودية للأسبوع 24 فشمل على تنزيلات مذهلة وكبيرة على موبايلات مميزة من ماركات مختلفة، مثل موديلات نوكيا G10، ونوكيا C01، وأونر X8، وأونر 50، وسامسونج جلاكسي A13، وسامسونج جلاكسي A53، وشاومي ريدمي 10، وريدمي نوت 11، وفيفو Y72، وZTE بليد A31 PLUS، ولينوفو K14، وأوبو A55، وأوبو A16.