نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الدجاج والسلع الغذائية تصل إلي 60% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون متواجد في كل فروعه بالمملكة العربية السعودية العروض الكبيرة مع الخصومات الرائعة والقوية التي يتم تواجدها على كل المنتجات الغذائية التي يريدها كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية ومنها، الألبان والدجاج بكل أنواعه والأجبان واللحوم بأنواعها، حيث يتوافر أكبر وأقوى العروض والخصومات المذهلة على كل ما يتم تواجده في السوق، كما أن شركة بنده تكون من إحدى الشركات التي تقدم العروض والخصومات بشكل مستمر حتى يتناسب مع كل الأفراد في السعودية.
عروض بنده السعودية
شركة بنده تقوم بطرح الكثير من المنتجات التي تم وصول عددها إلى أربعمائة منتج خاص بالعلامات التجارية في السوق لكي يتم خدمة كافة الزبائن، حيث أن الشركة تعد من المتاجر الخاصة بالتجزئة الموثوقة في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في هذه الشركة العديد من الموظفين التي وصل العدد الخاص بهم عشرون الف موظفًا تقريبًا يعملون بكل نشاط وجدية حتى يقوموا بإتمام جميع المهمات في فترة قياسية من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين عن طريق العمل بشكل مستمر وطرح وتقديم الخصومات الكبيرة والعروض القوية.
تخفيضات بنده اليوم
- 1.1 كيلو جرام من الدجاج نوعه دو يكون بسعر 17.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- 2.5 كيلو جرام من أنصاف صدور الدجاج بغير عظام وبغير جلد من النوع برديكس سعرها يكون 73.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.
- الجبن فيتا من النوع تامبي مقدار 200 جرام تكون بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجبن الشيدر الأحمر من النوع كيري جولد مقدار كيلو جرام تكون بسعر 48.95 بدلًا من 74.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الجبن الحلوم القبرصي يكون 17.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الجبن الفيتا الدنماركية سعرها يكون 12.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 100 جرام من الجبن نوعها دانابلو تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 135 مل من الآيس كريم المتنوع عدد 2 + 1 يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.85 ريال سعودي.
- 450 جرام من الخضار نوعه امريكانا عدد اثنان قطعة يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- 340 جرام من البيتزا نوعها ريستورانت تكون بسعر 17.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الدجاج والسلع الغذائية تصل إلي 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.