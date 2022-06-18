شوف أقوى الخصومات والعروض من لولو هايبر ماركت

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يقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع العديد من المنتجات المختلفة التى يتوفر عليها خصومات في هذا الأسبوع ومنها الأجهزة الكهربائية، والملابس، ومنتجات العنايه بالبشرة والجسم، والمنتجات الغذائية كالمعلبات، والعاب الأطفال، وأكسسوارات الموبايل،وهناك منتجات اخرى يمكنك التعرف عليها من خلال زيارتك لمتجر لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية وكل هذا يتواجد عليه خصومات كبيرة جدا في متجر هايبر لولو ماركت،ويتواجد مئات العروض والخصومات أسبوعيا داخل هايبر لولو. خصومات لولو هايبر اشتري مضرب خفق رابيت بسعر 12.00 ريال سعودي بدلا من 19.00 ريال سعودي وقم بتوفير 7.00 ريال سعودي.

شيفلاين علبة ستانلس ستيل 700 مل بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 29.00 ريال سعودي ووفر 14.00 ريال سعودي. تسوق تشيلو زجاجة معزولة 700 مل بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي وقم بتوفير 5.05 ريال سعودي.

احصل علي مكنسة بلاستيك مرنة ميلتون بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من سعر 20.00 ريال سعودي ووفر 10.00 ريال سعودي.

قم بالحصول علي تشيلو زجاجة معزولة 700 مل، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي وقم بتوفير 5.05 ريال سعودي. هايبر لولو قدر ستانلس ستيل 18 سم شيفلاين بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي، ووفر 5.05 ريال سعودي.

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احصل علي لوح تقطيع +2 سكين هوم بسعر 15.00 ريال سعودي، بدلا من 20.00 ريال سعودي وقم بتوفير 5.00 ريال سعودي.

سكين 7 قطع مع لوح التقطيع، بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 19.00 ريال سعودي ووفر 9.00 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى الخصومات والعروض من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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