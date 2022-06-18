شوف عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية يصل إلي 70%

تعد شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تعمل على مواصلة مسيرتها حتى يتم التوسيع للعمل وفتح مراكز البيع بالجملة والتجزئة، حتى أصبحت أسواق عبد الله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال، كما أن شركة العثيم تعد من الشركات المهمة التي تقوم بتقديم الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة، وأيضًا يعد من أهم الأسواق الرائعة والشهيرة التي تقدم العديد من الخصومات والعروض طوال العام للمستهلكين منها، كبار المنتجات الغذائية التي تتواجد بكل أرجاء المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، حيث أن هذه العروض والخصومات تساعد لارتفاع حركة البيع والشراء في سوق العثيم.

عروض العثيم السعودية

يمتلك هايبر العثيم أكثر من مائة وثلاثة ثمانون فرع بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، مع عدد واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تكون متميزة بمجموعة كبيرة من العملاء، كما أنها قامت باستقبال حوالي أربعون مليون زبون خلال عام 2013، حتى وصلت حجم المبيعات نحو خمسة مليار ريال سعودية، حيث أن الهدف من الهايبر هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت”، ودخول الأسعار القليلة إلى أسواق المملكة العربية السعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.

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