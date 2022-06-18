نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية يصل إلي 70% في المقال التالي
تعد شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تعمل على مواصلة مسيرتها حتى يتم التوسيع للعمل وفتح مراكز البيع بالجملة والتجزئة، حتى أصبحت أسواق عبد الله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال، كما أن شركة العثيم تعد من الشركات المهمة التي تقوم بتقديم الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة، وأيضًا يعد من أهم الأسواق الرائعة والشهيرة التي تقدم العديد من الخصومات والعروض طوال العام للمستهلكين منها، كبار المنتجات الغذائية التي تتواجد بكل أرجاء المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، حيث أن هذه العروض والخصومات تساعد لارتفاع حركة البيع والشراء في سوق العثيم.
عروض العثيم السعودية
يمتلك هايبر العثيم أكثر من مائة وثلاثة ثمانون فرع بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، مع عدد واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تكون متميزة بمجموعة كبيرة من العملاء، كما أنها قامت باستقبال حوالي أربعون مليون زبون خلال عام 2013، حتى وصلت حجم المبيعات نحو خمسة مليار ريال سعودية، حيث أن الهدف من الهايبر هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت”، ودخول الأسعار القليلة إلى أسواق المملكة العربية السعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.
تخفيضات العثيم اليوم
- مسحوق الكرى من النوع مهران مقدار 400 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- خليط كيك الكاكاو من النوع بلسبري مقدار 485 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- العسل النحل الجبلي من النوع روستيكو مقدار 500 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- زيت الزيتون اكسترا من النوع عافية مقدار اثنان لتر يكون بسعر 48.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي من النوع عافية مقدار 500 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 4 حبات من الفول الأمريكاني السادة المدمس مقدار 400 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- 390 جرام من الفول المدمس الحبة الكبيرة من النوع الكسيح عدد 4 حبات يكون بسعر 7.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- حمص بالطحنية من النوع الكسيح مقدار 4 * 135 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 16.5 ريال سعودي.
- اثنان حبة من السردين نوعه ريم مقدار 125 جرام يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7.90 ريال سعودي.
- الذرة الأمريكانا الحلوة الكاملة مقدار 400 جرام يكون سعرها 2.25 بدلًا من 3.96 ريال سعودي.
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