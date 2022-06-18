نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية اليوم على أجهزة المنزل تصل إلي 50% تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص لبيع العديد من الإلكترونيات التي يتم تواجدها بالشركة بمقدار وسعر صغير يبحث عنه العديد من المواطنين الذين يتواجدوا في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تمتلك أكثر من اثنان وأربعون فرعًا متواجدين بالمملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى عدد اثنان فرعًا يتم تواجدهم بالبحرين وعمان، فهي تعتبر من أكبر الشركات التي تقوم بتقديم الخصومات القوية والكبيرة والعروض المذهلة إلى كافة المواطنين بالمملكة.
عروض اكسترا السعودية
تعتبر شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في التجارة بالتجزئة لدى الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأجهزة الخاصة بالإتصالات، كما أن اكسترا تعد من إحدى الشركات المتأسسة بالمملكة العربية السعودية في عام 2003 التي تكون من خلال الشركة المتحدة التي تخص الإلكترونيات، كما أنها تختص بتسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من ضمنها، الكاميرات ومنتجات العناية الشخصية وشاشات التلفزيون وأنظمة الصوت واللاب توب وغير ذلك.
تخفيضات اكسترا اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 50 بوصة عالي الدقة يكون سعره 1499 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجمها 65 بوصة من النوع تي سي ال سعرها يكون 3799 بدلًا من 4949 ريال سعودي.
- القلاية الصحية حجمها 1.4 كيلو 2200 واط باللون الأسود يكون بسعر 809 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آيفون برو ماكس سعة 256 جيجابايت 8 جي رام يكون بسعر 4999 بدلًا من 5699 ريال سعودي.
- سماعة الألعاب اللاسلكية من النوع رايزر باللون الأبيض يكون بسعر 199 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع سامسونج الغسيل والتجفيف حتى 8 كيلو جرام باللون الأبيض يكون بسعر 2999 بدلًا من 5499 ريال سعودي.
- صانعة القهوة من النوع ديلونجي 1450 واط بها سعة خزان حبوب القهوة 250 سعرها يكون 2349 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع ال جي يدعم البلوتوث 2.0 قناة 100 واط باللون الأسود يكون بسعر 279 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- كرسي الألعاب من كوجاز أرمور ون كحد أقصى 120 كيلو جرام باللون الأزرق يكون بسعر 709 بدلًا من 1129 ريال سعودي.
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