شوف أقوى العروض الحصرية من هايبر بنده في هذا الأسبوع

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يقدم هايبر بنده الكثير من العروض الأسبوعية على المنتجات بكافة أنواعها كالأجهزه الكهربائية، والمنتجات الغذائية مثل اللحوم الحمراء الطازجة، والأسماك الطازجة، كما يتوفر الكثير من العروض الأخرى التى يوجد عليها خصومات بنسبة كبيرة جدا كل هذا تجدونة داخل متجر بنده كما يوجد 4 أسابيع من المفاجأت والجوائز داخل هايبر بنده وتقدر قيمة الجوائز داخل هايبر بنده بقيمة 1.000.000 ريال سعودي. هايبر بنده قلاية بدون زيت بالسون بسعة 5 لتر بسعر 319 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي.

يمكنك الحصول أيضا على مكواة بالبخار كينوود 1100 واط بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي. أشترى أيضا قدر ضغط كهربائي بالسون بسعة 8 لتر بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 579 ريال سعودي.

أحصل على مكواة تيفال بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

أشترى أيضا فرن كهربائي كولين (45 لتر) بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده أحصل على شواية كهربائية كولين (2000) واط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

تسوق خلاط كينوود 2 لتر (500) واط بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي. أشترى مكواة كليك أون بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 209 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

أحصل أيضا على محضرة قهوة بلاك أند ديكر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي. عروض بنده كما يمكنك الحصول على غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود بسعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

أشترى خلاص يدوي كي أون 300 واط بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

أحصل أيضا على محضرة طعام لون أسود مولينكس بسعر 539 ريال سعودي بدلا من 609 ريال سعودي.

تسوق خلاط يدوي سينكور بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي.

أشترى أيضا موزع مياه دورا بسعر 449 ريال سعودي بدلا من 649 ريال سعودي. أقوى عروض هايبر بنده أحصل علي قطاعة مولينكس بسعر 104 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

عجانة أي تي سي بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

أشترى غلاية فيليبس بسعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض الحصرية من هايبر بنده في هذا الأسبوع - ثقفني

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