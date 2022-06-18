شوف عروض أسواق العثيم مول على جميع مقاضيك اليومية

أسواق العثيم مول تقدم أقوى العروض والخصومات في هذا الأسبوع حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع مستلزمات أسرتك بأسعار تنافسية، ويقدم العثيم مول في هذا الأسبوع العديد من الخصومات حيث يمكنك الحصول على العديد من المنتجات الغذائية من اللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج، والخضراوات الطازجة، والفاكهة الطازجة بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على أواني الطهي، ومستلزمات العناية الشخصية، ومستلزمات التنظيف، والمشروبات الغازية والعديد من المنتجات التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة العثيم مول، وتكون تلك العروض سارية من يوم 15 يونيو الموافق يوم الأربعاء إلى يوم 21 يونيو الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

العثيم مول

أشتري مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

عصارة كينوود فواكه بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 315 ريال سعودي.

أحصل علي مضرب كينوود بيض بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي.

تسوق مروحة جيباس للمكتب بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

غلاية ماء كينوود 1.7 لتر بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

عروض العثيم

أشتري ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 249 رايل سعودي بدلا من 319 رايل سعودي.

احصل علي مقلاة بطاطس دوتس ديجتال 1800 واط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 310 ريال سعودي.

تسوق كولين قدر ضغط كهربائي 10لتر بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.

مكواة جي في سي بخار 1.3 لتر بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

قم بالحصول علي مكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 139 رايل سعودي.

خصومات العثيم مول

أشتري قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعودي.

أحصل علي جوال اي تي ال 9200 بسعر114 ريال سعودي.

تسوق جوال سامسونج اي23 مساحتة 128 جيجا بايت ومساحة الشاشة 6.6 بوصة وجودة الكاميرا 5+2+2+50 ميجا بيكسل.

جوال هونر اكس 7 ورام 4 جيجا بايت وحجم البطارية 5000 ملي أمبير ومساحة تخزين 128 جيجا بايت.

اشتري صانع طعام جيلاس عند زيارة العثيم مول بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال سعودي.

أحصل علي سماعة مايكرو ديجت ترولي بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

عروض مول العثيم