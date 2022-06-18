شوف أقوى الخصومات والعروض لولو هايبر ماركت

أقوى عروض لولو هايبر ماركت حيث انه يقدم في هذا الأسبوع عروض وخصومات جيدة جدا وحصل لولو هايبر ماركت علي ثقة العملاء بنسبه كبيرة جدا في العديد من البلاد المختلفة بسبب العروض والخصومات المستمرة التي يقدمها هايبر لولو علي مدار الأسبوع، كما انه يقدم منتجات بأسعار تنافسية في هذا الأسبوع منها أكسسوارات الموبايل، ومنتجات الألبان،والمنتجات الغذائية،والأجهزة الكهربائية، والملابس الصيفية بجميع أنواعها، والعاب الاطفال بأسعار لاتتخطى العشرين ريال سعودي، ومستلزمات الدراسة، ومنتجات العناية بالبشرة وستحضرات التجميل وادوات التنظيف المنزلية، كما يوجد العديد من المنتجات الأخرى يمكنك التعرف عليها من خلال زيارتك متجر لولو هايبر ماركت.

خصومات لولو هايبر ماركت

يمكنك الحصول علي حلقة مضيئة يونيفرسال بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 49.00 ريال سعودي.

اشتري معقم بالأشعة فوق البنفسجية يونيفرسال بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 39.00 ريال سعودي.

احصل على حامل هاتف ذكي متنوع بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 29.00 ريال سعودي.

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تسوق محضر رغوة الحليبب يونيفرسال بسعر10.00 ريال سعودي بدلا من 19.00 ريال سعودي.

احصل على بيض أبيض متوسط 30 بيضة بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 20.00 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت

قم بالحصول علي لوحة مفاتيح يو اس بي مع ماوس يونيفرسال بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 49.00 ريال سعودي.

سماعه بلوتوث متنوعة يونيفرسال بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 55.00 ريال سعودي ووفر 35.05 ريال سعودي.

اشتري ميكروفون متنوع يونيفرسال بسعر 10.00 ريال سعودي بدلا من 29.00 ريال سعودي وقم بتوفير 19.00ريال سعودي.

احصل علي سماعة رأس يونيفرسال بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 36.00 ريال سعودي ووفر 16.05 ريال سعودي.

دات حامل جوال مكتبي بسعر 19.95ريال سعودي بدلا من 35.00 ريال سعودي وقم بتوفير 15.05 ريال سعودي.

خصومات لولو هايبر