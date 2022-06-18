شوف أقوى خصومات العثيم مول علي المنتجات

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يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع الكثير من العروض تصل لنسبه كبيرة جدا على المنتجات الغذائية ومنها اللحوم، والأسماك الطازجة، والأجهزة الكهربائية، والملابس الصيفية، وأدوات تنظيف المنزل، وأوانى الطهى المنزلية، والمعلبات االجيدة، وكل مستلزمات المنزل تجدها بأسعار تنافسية جدا، وكل هذه المنتجات التى يتواجد عليها الخصومات تجدونها في أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية زوروا الأن أسواق العثيم مول وتمتعوا بالعروض والخصومات. خصومات العثيم أشتري معجون أسنان كولجيت بالفحم 120 مل بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 37.95 ريال سعودي.

أحصل على زيت شعر كازانوفا أرغان 300 مل بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي. احصل أيضا على ماكينة حلاقة جيليت سمبلي نسائية 4 حبات بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 30.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مفارش سفرة موج رول 50 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي .

أحصل على اعواد اذن جونسون قطن 200 حبة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 25.25 ريال سعودي. عروض العثيم مول أشتري أيضا كريم ج. كازانوفا زيت زيتون 300 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شامبو جونسون اطفال جديد 500 مل بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 33.95 ريال سعودي. أحصل أيضا على على كريم جونسون ناعم زبدة شيا 300 مل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

تسوق كريم نيفيا 400 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

أحصل أيضا اكياس نفاية ريما رول 10 جالون بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من سعر 8.95 ريال سعودي. أسواق العثيم مول أحصل على ورق مطبخ اونو بلس 8 رول بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

مناديل كلينكس اسنيشيال 148 منديل 8+2 مجانا بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 ريال سعودي.

أشتري حفائظ بامبي سانيتا كبير 62 حبة بسعر 47.95 ريال سعودي بدلا من 70.95 ريال سعودي.

تسوق فوط صحية فام مضغوط كبير 41+9 حبة مجانا بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

منظف سوبر جل العملاق 1000 جم بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي. خصومات العثيم علي المنتجات أشتري صابون اكسترا وايت بودرة 10 كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلا من 73.95 ريال سعودي.

أحصل علي مطهر ومنظف جنتو 3 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى خصومات العثيم مول علي المنتجات - ثقفني

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