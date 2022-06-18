نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات من مول العثيم في المقال التالي

يقدم مول العثيم أقوى العروض و الخصومات من الأطعمة الغذائية،واللحوم الطازجة، والاسماك المعلبة،والغير معلبة وجميع مستلزمات المطبخ، ومستلزمات العناية بالبشرة، ومستلزمات العنايه الشخصية، كما يتواجد في أسواق العثيم مول شتى أنواع الإلكترونيات من بطاريات، وهواتف محمولة بأسعار خيالية ومنافسة ويوجد في مول العثيم أجود خامات وأنواع الملابس الأطفالي والرجالي والحريمي بأسعار منافسة، كل هذا وأكثر تجدونه في أسواق العثيم مول في العروض الأسبوعيه. عروض العثيم مول احصل على طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 قطع بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

إشتري قدر سويت هوم غير لاصقة بسعر 42 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي لل 28 سنتميتر و 46 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي لل30 سنتيمتر. ترمس باصرة 3 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

قم بشراء مساحة باعظيم قطن بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

تبضع طقم قدور برايت هوم رخام 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم اشتري غلاية ماء ايفا 2.5 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

قم بإقتناء لمبة فليبس 3 حبات بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 25 ريال سعودي.

قدر كاسا بونيتا بغطاء بسعر 45 ريال سعودي لل 26 سنتيمتر و أيضا بسعر 50 ريال سعودي لل28 سنتيمتر.

احصل على شواية قمرا فورية بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

قم بالحصول على سيخ للشوي كبير 6 قطع بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي. أدوات العثيم الكهربائية اشتري مقلاة بطاطس دوتس ديجتال 1800 واط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 310 ريال سعودي.

قم بإقتناء ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي. احصل على غلاية ماء كينود 1.7 لتر بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

قم بشراء مروحة جيباس للمكتب بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

مضرب كينوود بيض بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي. عروض العثيم مول للملابس قم بشراء فستان بناتي منوع بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

احصل على بنطلون ولادي منوع بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

بيجامة ولادي / بناتي بسعر 19.59 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

إقتني منشفة حمام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات من مول العثيم - ثقفني

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