شوف أقوي العروض الأسبوعية من أسواق العثيم بأسعار مخفضة على جميع المعروضات

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أقوي العروض الأسبوعية تقدمها لكم أسواق عبد الله العثيم بأسعار مخفضة على جميع المعروضات بجميع الأقسام مثل البقالة والسلع التمونية، وتوفر أيضا عروض اللحوم المكس الطازجة والمجمدة، ويتميز هذا الأسبوع بتخفيضات كبري على الأدوات المنزلية والكهربائية، ويتوفر أيضاً عروض مميزة على الجوالات، ويوجد أيضاً عروض خاصة ومميزة على ملابس بناتي وأولادي، المفروشات، أحذية رجاليه، وتشمل الخصومات منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة. أقوي العروض الأسبوعية من أسواق العثيم بأسعار مخفضة على جميع المعروضات حليب كامل الدسم حالي بودرة، 1800 جرام، بسعر الحبة 45.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

عبوة ترويجية شبيهه جبنه أنكور كريم 2 علبه × 500 جرام، بسعر الرابطة 22.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال.

أرز مزه بسمتي سيلا بسمتي، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال ويمكن لعملاء أكتساب شراء حبتان.

3 حبات مكرونه وفره متنوعة بوزن 400 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

صابون آريال أزرق مركز، كيس 5 كيلو، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال. عروض اللحوم الطازجة والمجمدة من أسواق العثيم اللحوم الطازجة من أسواق العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 55.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم بالعظم طازج، سعر الكيلو 44.95 ريال.

لحم غنم نعيمي بالعظم، سعر الكيلو 69.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعظم، سعر الكيلو 53.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعظم، سعر الكيلو 49.95 ريال.

لحم شياه نعيمي بالعظم، سعر الكيلو 34.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم، سعر الكيلو 36.95 ريال. اللحوم المبردة من أسواق العثيم مكعبات بقري برازيلي توب سايد، سعر الكيلو 31.95 ريال.

مفروم بقري برازيلي مبرد، سعر الكيلو 25.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون عظم، سعر الكيلو 36.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بالعظم، سعر الكيلو 29.95 ريال. عروض معلبات وتسالي ومشروبات من أسواق العثيم قهوة نسكافية ريد مق، زجاج 200 مل، بسعر 33.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

حليب نستله مكثف محلي، 450 جرام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

بسكويت أمريكانا كوكيز 908 جرام، بسعر العلبة 28.95 ريال بدلاً من 34.00 ريال.

شيبسي مرامي بطعم الكاتشب 18 × 12 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق العثيم أرز تاج محل بسمتي بنجباني، كيس 10 كيلو بسعر 72.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال.

زيت زيتون الجوف عضوي، 1 لتر، بسعر 38.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوي العروض الأسبوعية من أسواق العثيم بأسعار مخفضة على جميع المعروضات - ثقفني

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