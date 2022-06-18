شوف عروض بنده وهايبر بنده بأقوى التخفيضات الأسبوعية على مختلف المنتجات panda

استفيدوا من التخفيضات الأسبوعية في عروض بنده بالمملكة العربية السعودية، وتمتعوا بشراء وفرة من المنتجات بأسعار أقل بكثير من المعتاد، حيث أن شعار النشرة الترويجية للمنتجات لهذا الأسبوع تحت شعار “موسم بنده”، وتمتد من يوم 16 ذو القعدة 1443هـ وحتى 22 ذو القعدة، فإذا كنتم تبحثون عن مكان شامل لكافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة مع عروض مغرية بالتأكيد سيكون هايبر بنده حل موفق لكم.

عروض بنده وهايبر بنده بأقوى التخفيضات الأسبوعية

اللحوم والدواجن والأسماك وكل المصادر الأساسية للبروتين نجدها في نشرة عروض بنده لهذا الأسبوع، لذا لا تفوتوا أسبوع البروتين في جميع فروع هايبر بندة، ويعد البروتين أحد العناصر الغذائية التي لابد أن يحصل عليها الجسم بكمية معينة في اليوم مع عدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ليكون الطعام صحي ويعود بالنفع على الجسم، وتتوافر خيارات عديدة للبروتين في بنده، بحيث يتم التجديد في طرق تحضيره بدلًا من الطرق المعتادة، فتكون بذلك تتناول طعام صحي ولذيذ في آنٍ واحد، ونبدأ في عرض اللحوم ومنها لحم بعظم وبدون، والتي يمكن طهيه من خلال الشوي، وتقدم لكم بنده اقتراح كاسيرول البطاطس واللحم المفروم مع طريقة اعداده بالتفصيل، كما هو موضح بالصورة التالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدجاج، فيوجد دجاج متبل بالفعل وتحتاج إلى طهيه فقط.

لحم بقري مفروم برازيلي، بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

ستيك بقري بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

كيلو لحم جمل بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

دجاج متبل وزن الدجاجة 600 جرام، مع إمكانية اختيار أن تكون التتبيلة حارة أم لا، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

عروض بندة الصفحة الرئيسية

لطالما تنوعت عروض المنتجات المنزلية التي توجد في الصفحة الرئيسية من نشرة التخفيضات الأسبوعية، بحيث تشمل لحوم، سلع غذائية ضرورية مثل الأرز والزيت، وأغذية صحية مثل التونا والشوفان، وهما مناسبان للغاية إذا كنت تحاول تبحث عن أطعمة صحية تساعد على الشبع لعدة ساعات بأقل عدد ممكن من السعرات الحرارية.