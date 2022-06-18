كيف أستثمر أموالي في الذهب خطوة بخطوة وبالتفصيل للمبتدئين

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كيف أستثمر أموالي في الذهب بعد ارتفاع سعره لهذا الحد، هل أضمن تحقيق الربح الذي أتمنى الوصول له بعد فترة قصيرة، بالطبع الاستثمار في الذهب الآن أصبح الملاذ لبعض الأشخاص، وكما لقبوه تجار الذهب وأيضًا العملاء (الذهب زينة وخزينة)، وحتى تكونوا على دراية تامة بهذا النوع من الاستثمار، سنوافيكم في هذا المقال بكل المعلومات والأسرار عنه حتى تستطيعوا اتخاذ القرار إما بالاستثمار في الذهب أو استثمار المال في اتجاهًا آخر.
كيف أستثمر أموالي في الذهب
يعتبر الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار والادخار شيوعًا، فلو سألنا الرجال قبل النساء حتى ما الذي تفضلونه من أجل حماية مدخراتهم من المخاطر التي قد تحدث فيما بعد، مثل التضخم وانخفاض قيمة النقود الورقية فيما بعد، سنجد إجابة صريحة واحدة وهي (الذهب).
ومن الخطأ الدارج لدى البعض أنه يمكن الاستثمار في الذهب بدون أخذ الاحتياطات اللازمة، قد يمكن لنا أن نقول هذا الحديث حتى لوقت قريب، ولكن لا يسعنا الاستمرار في ترديد هذا الأمر بعد التقلبات التي نشهدها في أسعار الذهب بين الحين والآخر.
خطوات استثمار المال في الذهب
إذا رغب أحد الأشخاص في استثمار المال في الذهب، يجب معرفة أمرًا هامًا وهو أنه لو كان يبدو بسيطًا على عكس الاستثمارات الأخرى، إلا أنه يتسم بالتقلبات العالية على المدى القصير، بالإضافة لضرورة توفر مجموعة كبيرة من العوامل التي يجب إتمامها عند البدء في الاستثمار في الذهب مثل:-
- مبدئيًا يفضل دومًا الاستثمار في السبائك الذهبية، لأنها ستكون خالية تمامًا من أي مصنعية، وبذلك سيكون سعر الذهب صافي على سبيل المثال إذا كان وزن سبيكة الذهب 40 جرام × سعر جرام الذهب 1000 جنيه = 40 ألف جنيه.
- عند البيع لو كان سعر الذهب 1200 جنيه سيصبح الإجمالي = 48 ألف جنيه، وبذلك يكون هامش الربح 8 آلاف جنيه.
- أما عند شراء المشغولات الذهبية سيكون سعرها مرتفعًا بسبب المصنعية التي يتم تحصيلها عند الشراء، لذلك يجب عند الادخار اختيار المشغولات منخفضة المصنعية، أو اختيار المحلات التي تقدم أقل سعر للمصنعية، لأن عند البيع يتم خسارتها.
- معلومة هامة عند اختيار المشغولات وبيعها سيتوجب الانتظار حتى يتم تخطي سعر المصنعية، وأيَضًا سعر الذهب عند الشراء لتحقيق الربح المناسب عكس اختيار السبائك.
- اختيار الاستثمار في صناديق الذهب الذي تساعد في جني الأرباح من الذهب التي أصبحت متداولة بكثرة في البورصة ما يضمن تحقيق الربح عند فتح محفظة استثمارية، والأهم أنها آمنة وتحقيق أعلى نسبة في الربح.
- إمكانية الاستثمار في العقود الآجلة للذهب، والتي يمكن للجميع اعتبارها من أفضل أدوات استثمار الذهب سواء للمحترف أو المتمرس.
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