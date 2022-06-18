نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف صيدلية النهدي تعتني بجمالك من خلال عروضها الجديدة في المقال التالي

صيدلية النهدي أو بالأحرى سلسلة صيدليات النهدي المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية دائمًا ما تهتم بكل ما يخص المرأة والعناية بجمالها من خلال المنتجات الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر وغيرها، كذلك دائمًا ما تقدم مجلة العروض الخاصة بالصيدلية باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التي بتطبيقها تستطيع المرأة تحديد وشراء المنتج المناسب لها وكذلك استخدامه بالطريقة الأنسب للحصول على بشرة مشرقة وشعر صحي. معرفة نوع البشرة قبل شراء المنتج أهم خطوة في تحديد الروتين المناسب للبشرة هي معرفة نوع وطبيعة البشرة لأن نوع البشرة هو الذي سيحدد نوع المنتج المناسب لها لإعطاء النتيجة المطلوبة وتفادي أي مضاعفات أو نتيجة عكسية.

وتنقسم أنواع البشرة إلى خمسة أنواع هي الدهنية والمختلطة والعادية والجافة والبشرة الحساسة.

لتحديد نوع بشرتك تنصحك صيدلية النهدي بالآتي، اغسلي وجهك بشكل جيد بالماء والغسول ونشفيه برفق ثم اتركيه ساعة كاملة من دون وضع أي شيء عليه.

بعد ذلك احضري منديل ورقي جاف وضعيه على وجهك بالكامل برفق وقفي أمام المرآة.

إذا وجدتي آثار دهون بكامل المنديل وكذلك لاحظتي مسام واسعة على كامل الوجه فبشرتك دهنية.

أما إن لاحظتي ما سبق في مناطق دون أخرى فعلى الأغلب بشرتك مختلطة.

وإذا لم تلاحظي أيًا من هذا فبشرتك عادية.

أما إذا كانت بشرتك جافة تمامًا ومشدودة وبها بعض القشور فهي من النوع الجاف.

وأخيرًا البشرة الحساسة تظهر عليها بعض الالتهابات والتهيجات والاحمرار. عروض صيدلية النهدي حسب نوع البشرة توفر صيدلية النهدي عروض على منتجات روتين البشرة بالكامل وحسب نوعها.

فمثلًا تحتاج البشرة الدهنية غسول وتونر ومقشر خفيف وواقي شمس.

متوفر غسول لها من شركة آفين ضمن عرض 1+1 ونفس العرض متوفر من شركة يوسرين على التونر والغسول والمقشر.

ومن إس لفي آر واقي شمسي خاص بالبشرة الدهنية حجم 50 مل 1+1 مجانًا.

أما البشرة الدهنية التي تحتاج إلى غسول ومرطب بشكل أساسي فتوجد عروض لها من شركة آفين على كريمات مثل آفين سيكالفات وآفين هيدرانس 1+1.

كما توجد واقيات شمس من آفين ضمن عرض 1+1 وبكل أنواعها أي لكل نوع بشرة وكذلك النوع الخاص بالأطفال. عمر شويل - جدة صيدلية النهدي تعتني بجمالك من خلال عروضها الجديدة - ثقفني

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