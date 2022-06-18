نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض إليكترونية من أسواق لولو الرياض والخرج بأقوي الخصومات في المقال التالي

عروض إليكترونية مقدمة من أسواق لولو الرياض والخرج ماركت بمجلة أسبوعية ملئية بكافة الأجهزة الإلكترونية مليئه بأحدث تخفيضات كبري، حيث تقدم أقوى الماركات مثل SONY، LG، CANDY، TCL، Midea، NIKAI، تحتوي المجلة على شاشات بأحجام مختلفة ومكبرات صوت، وأجهزة إليكترونية، أجهزة العناية للرجال بالشعر والذقن، دللي نفسك و احبتك اشتري مكواه الشعر من فيليبس، يبدأ العرض من 16 يونيو 2022 الموافق 17 ذو القعدة 1443 هـ. عروض إليكترونية من أسواق لولو الرياض والخرج بأقوي الخصومات شاشة سوني قوقل زكي 4K، حجم الشاشه 65 بوصة، UHD، WI FI، بسعر 3899.00 ريال بدلاً من 5099.00 ريال وفر 1200.00 ريال والتوصيل مجاناً

غسالة أوتوماتك كاندي، حمولة 9 كيلو، تحميل أمامي، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال وفر 1000 ريال.

مكيف سبليت LG، 18 كيلو، بسعر 2599.00 ريال بدلاً من 2929.00 ريال وفر 330.00 ريال. عروض متنوعة من الأجهزة الكهربائية من أسواق لولو الرياض والخرج شاشة TCL، أندرويد زكي، 55 بوصة، 4K، WI FI UHD سمارت بسعر 3999.00 ريال بدلاً من 4499.00 ريال وفر 500.00 ريال.

شاشة TCL، أندرويد زكي، 50 بوصة، 4K، WI FI، UHD، سمارت بسعر 1599.00 ريال ريال بدلاً من 2799.00 ريال وفر 1200.00 ريال التوصيل مجاني.

شاشة NIKAI، أندرويد زكي، 4K، UHD، حجم الشاشة 70 بوصة سمارت، بسعر 2299.00 ريال بدلاً من 3699.00 ريال وفر 1400.00 ريال.

NIKAI ساوند بار مع مكبر الصوت، بسعر299.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال وفر 150.00 ريال.

SONY ساوند بار محيطية 1.5، بسعر 1099.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال وفر 300 ريال.

أومرون جهاز قياس ضغط الدم، بسعر 149.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال وفر 100.00 ريال.

فيليبس مجفف الشعر، سعر 44.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال وفر 35.00 ريال.

BRAUN طقم حلاقة الشعر 8 × 1، بسعر 259.00 ريال بدلاً من 289.00 ريال وفر 30.00 ريال. أجهزة منزلية كبري من أسواق لولو الرياض والخرج نيكاي ثلاجة 65 قدم، بسعر 1199.00 ريال بدلاً من 1699.00 ريال وفر 500.00 ريال.

ميديا ميكرويف، سعة 20 لتر، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال وفر 150.00 ريال.

سوبر جينيرال مكيف شباك 18000 وحدة باردة، بسعر 1399.00 ريال بدلاً من 1799.00 ريال وفر 400.00 ريال.

سوبر جينيرال مكيف هواء منتقل 1.2 طن، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2099.00 ريال وفر 400.00 ريال.

مروحة أرضية إمبيكس، 16 بوصة، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال وفر 40.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض إليكترونية من أسواق لولو الرياض والخرج بأقوي الخصومات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض إليكترونية من أسواق لولو الرياض والخرج بأقوي الخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.